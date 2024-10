GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE REALIZA ENTREGA DOS PRÊMIOS EDUCAÇÃO NOTA 10 E ESCOLA DESTAQUE

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), realizou nesta terça-feira, 22, a entrega dos Prêmios Educação Nota 10 e Escola Destaque. Em cerimônia realizada no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, com a presença do governador Fábio Mitidieri, foram homenageados 3.500 professores e 5.200 servidores, como reconhecimento pelos esforços de evolução e consolidação dos bons resultados da Educação pública estadual, evidenciados em diversos índices.

A homenagem lotou o Teatro Tobias Barreto, que contou com professores e diretores de todo o Estado, em uma confraternização marcada pela alegria e prestígio ao trabalho da Educação em Sergipe. As premiações em dinheiro já foram pagas aos agraciados antes mesmo da entrega dos troféus. O governador Fábio Mitidieri falou sobre as homenagens, e ressaltou o esforço que tem sido feito, com os números melhorando ano após ano.

“As escolas têm melhorado seus índices, têm melhorado a Educação do Estado e, consequentemente, todos são beneficiados. Hoje é um dia de alegria, são 136 escolas beneficiadas com muito sucesso. Estamos aqui para valorizar a categoria, premiar aquelas escolas e os profissionais da Educação que se destacam durante todo o ano, e conseguem um desempenho melhor na sua escola”, disse Fábio.

O governador também pontuou que os avanços das escolas estão sendo vistos e reconhecidos. “A gente não premia apenas as escolas que têm notas mais altas no IDEB, mas também aquelas que conseguem ampliar sua nota, como estímulo para continuarem avançando. Quando a gente melhora as condições de trabalho, melhora a infraestrutura e premia as escolas que se destacam, criando todo um ambiente escolar que garante o desempenho efetivo”, acrescentou.

Educação Nota 10

O Programa Educação Nota 10 contempla professores e servidores com base no desempenho obtido pelas escolas e Diretorias de Educação no Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (Saese). Neste ano, foram premiadas as escolas nos eixos Pódio e Avanço Escolar, em quatro etapas: alfabetização, para professores 1º e 2º anos do ensino fundamental e equipe diretiva; anos iniciais do ensino fundamental; anos finais do ensino fundamental; e ensino médio, sendo todas destinadas aos professores e servidores da escola premiada.

No eixo ‘Pódio Escolar’, o investimento foi de R$ 10.956.000,00, com 86 premiações em 77 escolas distintas, sendo duas no nível ouro, cinco no nível prata e 79 no nível bronze. Além disso, foram 2.828 servidores premiados, sendo 1.830 professores. Já no eixo ‘Avanço Escolar’, o investimento foi de R$ 9.686.500,00, com 118 escolas distintas recebendo 144 premiações, além de 4.290 servidores premiados, sendo 2.802 professores.

A esses investimentos, somam-se os R$ 828.075,00 da premiação ‘Diretoria de Educação Destaque’, onde 381 servidores – sendo 171 professores – foram homenageados. No total, o valor investido nas premiações foi de R$ 21.470.575,00. Essa quantia varia por escola e por Diretoria de Educação, de acordo com fatores como os resultados do Índice de Desempenho Escolar em Sergipe (Idese) 2023, o crescimento no percentual de alfabetização desejável no Saese 2023 e a comparação em relação à média obtida pela rede estadual de ensino no ano passado.

Escola Destaque

O ‘Escola Destaque’ premiou financeiramente 30 unidades de ensino, além das homenagens a mais de 90 escolas das redes públicas estadual e municipais, municípios e Diretorias de Educação. Elas alcançaram os melhores resultados no Idese.

O prêmio ainda direcionou um investimento total de R$ 1.500.000,00 em atendimento à Lei do Programa Alfabetizar pra Valer (Lei Estadual nº 8.597/2019). Ela destina uma premiação de R{{%%ltplaceholder%%}}nbsp;40.000,00 às 30 unidades de ensino que apresentaram os melhores desempenhos no Idese, nas turmas de 2º ano do Ensino Fundamental.

Além disso, as 30 unidades escolares que demonstraram resultados desafiadores, também aferidos pelo Idese, recebem apoio financeiro de R{{%%ltplaceholder%%}}nbsp;10.000,00, e participam de um intercâmbio entre elas.

O vice-governador e secretário da Educação de Aracaju, Zezinho Sobral, reforçou os avanços construídos. “No caso do Educação Nota 10, tivemos 57 escolas premiadas em 2023, e este ano são 136 escolas. Os alunos aprenderam mais e tiveram um desempenho melhor. O recurso está sendo pago hoje, creditado na conta de cada professor. Isso representa uma retomada efetiva, não só da infraestrutura, mas também da parte pedagógica”, disse ele.

Zezinho também lembrou do professor João Costa, que dá nome a um colégio estadual em Aracaju, e foi o homenageado do Prêmio Escola Destaque 2024: “O professor João Costa dá nome ao ‘Costão’, um colégio importante para nós, com bom desempenho. Isso também é uma homenagem aos professores”.

Profissionais reconhecidos

Os homenageados na solenidade não esconderam a felicidade e o orgulho em verem seus trabalhos reconhecidos pelo Governo do Estado. “O projeto veio para valorizar o professor. Estamos empenhados em atender e melhorar a qualidade da Educação. O Governo traz vários programas e a gente abraça de coração todos eles, que só melhoram e conferem qualidade à Educação pública no estado de Sergipe”, afirmou Carla Freitas, professora e coordenadora do Colégio Estadual São Cristóvão, em Aracaju.

O mesmo sentimento é compartilhado por Márcia Marcelle, diretora do Colégio Dom Antônio dos Santos Cabral, em Propriá – homenageado no Educação Nota 10. “Isso faz com que a gente renove as energias e continue trabalhando em busca de oferta digna de Educação pública para os nossos alunos. O governo está de parabéns por esse momento. É um trabalho árduo, de formiguinha, mas feito em conjunto com resultados”, exaltou.

Já o professor de matemática Eduardo Rollemberg, da Escola Estadual Prof. Valnir Chagas, em Aracaju, valorizou a importância do esforço direcionado para esses momentos. “O trabalho é feito logo que iniciamos o ano letivo. Além dos conteúdos, nós motivamos os nossos alunos para que eles percebam como eles são inteligentes e podem avançar. Esse prêmio vem valorizar ainda mais esse nosso trabalho, mostrar que a gente está no caminho certo”, pontuou.

Foto: Reinaldo Moura