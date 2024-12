GOVERNO DO ESTADO ENTREGA 60 ESCOLAS EM DOIS ANOS DE GESTÃO; ATÉ O MOMENTO JÁ INVESTIU R$ 127,065,965.10

O Governo do Estado entregou duas obras de educação nesta quinta-feira, 12, em Aracaju. Com a Escola Estadual Poeta Garcia Rosa e o Centro de Excelência John Kennedy, a gestão alcança a marca de 60 obras entregues em dois anos de gestão. Nesta sexta-feira, 13, mais duas escolas devem ser inauguradas: uma no bairro América, em Aracaju, e outra no município de Maruim. Até o momento, o Estado já investiu R$ 127,065,965.10 nas 60 escolas que foram feitas.

A quadra de esportes e o vestiário da Escola Estadual Poeta Garcia Rosa, no bairro Luzia, foram a primeira parada do governador Fábio Mitidieri e do secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, nesta quinta, contabilizando a 59ª construção. A 60ª obra entregue foi o Centro de Excelência John Kennedy, no bairro Getúlio Vargas, em Aracaju. Atualmente, o estado possui 102 escolas integrais.

Os investimentos da obra da quadra poliesportiva do Poeta Garcia foram da ordem de R$ 1.828.535,73. “Mantemos o foco de entregar para a comunidade estudantil mais dignidade, mais conforto e mais infraestrutura, com condições de trabalho e estudos para nossos alunos e professores. Nossa marca é uma escola a cada 12 dias, e assim estamos fazendo. O foco da nossa gestão é estar perto das pessoas. Chegar nas escolas e receber o carinho dos alunos, ver a satisfação do corpo pedagógico e dos funcionários nos estimula a trabalhar ainda mais”, disse o governador Fábio Mitidieri.

A nova quadra poliesportiva do Poeta Garcia proporcionará maior qualidade e conforto à prática esportiva dos 448 alunos matriculados na unidade, além de servir de espaço de uso coletivo da comunidade. “Completamos 60 obras hoje. É um número emblemático. O ano está acabando, mas temos mais algumas escolas para entregar. Duas amanhã e mais duas semana que vem”, avisou o secretário Zezinho Sobral.

“Claro que estamos felizes com a obra, mas aproveitamos para pedir a climatização do refeitório”, sugeriu a aluna Dominique Ribeiro, dirigindo-se ao governador Mitidieri e tendo o pedido anotado.

Dentre as principais intervenções no Poeta Garcia estão a cobertura com telha de aço galvalume; execução de calha em alumínio com condutores para águas pluviais; instalação de rede de proteção de nylon; construção de mureta; instalação de alambrado com tela de arame galvanizado e revestida em PVC; pavimentação em alta resistência e concreto simples; pintura e demarcação da quadra de esportes; instalações elétricas, inclusive com instalação de refletores LED 200W; construção de calçada externa; instalação de portões de ferro para acesso à quadra; construção de quiosques e de vestiários com acessibilidade, pintura geral; e fornecimento e instalação de equipamentos esportivos (traves de futsal, basquete e vôlei).

John Kennedy

Escola em tempo integral com 290 alunos matriculados, o Centro de Excelência John Kennedy, em Aracaju, é a 60ª obra da Educação entregue. O Centro passou por reforma e ampliação, além da reforma da quadra de esportes, com construção do vestiário e climatização da unidade. Foram investidos R$ 3.817.074,98 na intervenção.

“O nosso trabalho foi, de certa forma, interrompido pelas mudanças de prédio. Essa inauguração revive o John Kennedy, que já é uma escola muito viva, muito ativa. É uma escola que foi fundada em 1966, e este é um momento histórico para nós. Toda essa estrutura é de primeira qualidade. Estamos gratos”, considerou a professora de Biologia, Miralda Bezerra, que leciona no Kennedy desde 2018.

A aluna Ariel Mello de Almeida falou sobre sua felicidade em receber a escola Kennedy totalmente diferente. “Estamos muito felizes por todos os espaços, os laboratórios, o refeitório com ar-condicionado, a biblioteca, um ginásio maravilhoso, com vestiários, muitos banheiros, salas com ar-condicionado, que não vamos mais sofrer com calor. Nossas áreas de convivência são bem ventiladas. Quero também dizer o quanto essa inauguração foi esperada por nós estudantes e que valeu cada minuto de espera”, declarou a estudante.

A unidade passou por uma completa reestruturação para receber novos equipamentos pedagógicos e de lazer, a exemplo da melhoria das salas de aula e construção de laboratórios de ciências e informática, que antes não tinha. Os laboratórios também receberam mobiliários novos e todos os equipamentos de suporte das aulas de física, química, matemática e robótica, além de climatização da unidade.

“Esta escola estava totalmente desestruturada, e hoje é entregue reformada, ampliada, equipada para oferecer o melhor para nossos alunos e professores. Entregar obras de Educação representa mais dignidade e condições de trabalho. Pela alegria dos professores e alunos, dá para perceber a relevância do investimento. Esta é a 60 obra que se soma aos programas como Cuidar-SE, Acolher, Nota 10, que fazem com que Sergipe avance no Ideb e na qualidade de ensino”, discursou o governador.