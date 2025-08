GOVERNO DO ESTADO ENTREGA 76ª OBRA DA EDUCAÇÃO COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO IVO DO PRADO

O Governo do Estado abriu o mês de agosto com a 76ª obra para a Educação sergipana entregue desde o início da gestão. Nesta sexta-feira, 1º, foi inaugurada a reforma e ampliação do Colégio Estadual Ivo do Prado, no bairro 18 do Forte, em Aracaju. O investimento total, através da Secretaria de Estado da Educação (Seed), foi de R$ 4.403.315,19, somando obra e climatização, e mantém a média de uma escola nova ou reformada a cada 12 dias de gestão, reforçando o compromisso com a educação sergipana.

A Ivo do Prado, com mais de 70 anos de história, estava fechada há dois anos para a reforma, e agora foi completamente entregue. “Graças a Deus a gente chega hoje em uma escola relevante como a Ivo do Prado, toda reformada. Você vê a alegria dos estudantes, a emoção de ter uma escola tradicional recebendo uma reforma como essa. Ela foi toda climatizada, todas as salas com ar condicionado, uma quadra nova e laboratórios. Entregamos a esses jovens, que são o futuro de Aracaju e de Sergipe, uma escola que dá dignidade a eles de estudarem, além de mais condições de trabalho ao magistério. Os professores vão poder trabalhar em uma escola moderna, com todo conforto e material de trabalho necessários”, destacou o governador Fábio Mitidieri.

O chefe do Executivo estadual também reforçou positivamente a média mantida pela atual gestão, que está mantida: uma escola a cada 12 dias, e uma climatização a cada seis dias, desde 2023. “Às vezes parece até difícil de acreditar, mas depois de 31 meses, nós mantemos o ritmo. Até o fim de agosto teremos três escolas para entregar, em Santana do São Francisco, Nossa Senhora do Socorro e Aracaju. Já na climatização, a nossa ideia é chegar até o final do nosso mandato com todas as escolas climatizadas. São 319 ao todo, já temos 220 climatizadas no estado de Sergipe, e vamos buscar esse desafio. É um resultado de muito trabalho de todos que fazem a Secretaria de Estado da Educação e o governo como um todo”, acrescentou Fábio.

As obras no Colégio Ivo do Prado incluem a modernização de 19 salas de aula, com climatização completa da unidade escolar e a revitalização da quadra poliesportiva, que beneficia diretamente 1.030 estudantes. As principais intervenções de reforma e ampliação da escola foram a revisão na cobertura, com substituição de telhamento e madeiramento danificados; e execução das instalações elétricas e colocação de novas luminárias, com aumento de carga elétrica e implantação de poste em concreto armado e transformador.

Também foi feita revisão nas instalações hidrossanitárias; substituição de todas as portas em madeira existentes por novas; e revestimento cerâmico e instalação de forro de PVC em todos os ambientes; além de novas instalações nos banheiros, cozinha, acessibilidade e pintura geral. O valor total de investimento foi de R$ 4.403.315,19, sendo R$ 4.017.928,64 na obra e R$ 385.332,55 na climatização.

Tudo isso faz parte da política do Governo de Sergipe, focando na educação como referência para garantir um futuro mais promissor, além de garantir a eficácia dos processos educacionais. Neste sentido, a obra no Colégio Ivo do Prado foi a 76ª entregue entre 2023 e julho de 2025, com um total de R$ 171.225.557,75 em investimentos na modernização, ampliação e construção de escolas, climatização, quadras e ginásios poliesportivos.

Destas 76 obras, 45 são de quadras poliesportivas, e 31 de escolas reformadas. Elas otimizam o funcionamento da rede pública estadual, seja na oferta da educação profissional, na ampliação do ensino em tempo integral, ou na modernização regular.

O vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, exaltou a mais recente obra da pasta. “É com muita alegria que a gente vem ao Ivo do Prado, uma unidade de ensino estratégica, que tem uma grande importância no aprendizado dos jovens dessa região de Aracaju e também da região metropolitana. Ela tem os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio, com um potencial de melhoria significativo, e que está em região onde a sua presença é muito forte. Ela apresenta todos os requisitos de uma construção moderna, é uma outra escola dentro da estrutura que já existia”, disse ele.

Além das obras entregues, o Estado faz investimentos na climatização de salas de aulas, laboratórios, salas de professores e todos os ambientes internos, a exemplo de despensas de produtos perecíveis. Os serviços de climatização estão dentro do programa de governo ‘Sinta o Clima’, que visa climatizar todas as 318 escolas da rede estadual até 2026. Em dois anos e seis meses, 208 escolas foram climatizadas, com quase 3.700 aparelhos de ar-condicionado instalados, em investimentos totais de R$ 139.648.890,61.

“São 31 meses de gestão e a média mantida, com previsões de entregas, já tendo datas marcadas para este mês de agosto. Mantendo esse ritmo, buscamos chegar perto de 100 escolas no final do ano”, acrescentou Zezinho Sobral.

Orgulho da comunidade

O Colégio Estadual Ivo do Prado é uma instituição de ensino comprometida com a formação integral dos seus estudantes, ofertando Ensino Fundamental, Ensino Médio e o Programa de Correção de Fluxo (Prosic), voltado para a regularização do percurso escolar dos alunos com distorção idade-série. A escola é reconhecida por sua dedicação à educação de qualidade e pelo desenvolvimento de projetos pedagógicos que fortalecem a identidade cultural, o pertencimento e a cidadania.

Dentre esses projetos, destacam-se o “Viver Aracaju”, que promove o conhecimento da história e geografia local; o “Arraivo”, que valoriza as manifestações culturais nordestinas por meio das festas juninas; e o projeto de Consciência Negra, que incentiva o debate sobre igualdade racial e a contribuição afro-brasileira na formação da sociedade.

Todo esse trabalho é motivo de orgulho para a comunidade. A diretora da escola, Magali Barros, exaltou o trabalho do Governo do Estado, e todos os impactos positivos que ele traz. “Essa obra já era esperada há muito tempo. Receber esse prédio hoje todo remodelado, com muito carinho, pensando também na acessibilidade, é motivo de comemoração. Quando cheguei, há quatro anos, tínhamos uma planta e uma promessa de reforma, que agora acontece. O Governo do Estado teve um olhar diferenciado para nossa comunidade, e sou muito grata ao governador e a todos que fazem a educação sergipana”, disse a gestora.

Os alunos também se mostraram empolgados para retornar ao conhecido espaço, agora reformado, e com todas as condições necessárias de aprendizado. “Nós que estudamos aqui por tantos anos, tivemos que passar pela falta da climatização, e a estrutura do prédio precarizada. Para quem tinha que se locomover por duas, até três horas para chegar à escola, voltar para o nosso local é muito gratificante, motivo de muito orgulho. Agora a escola está novinha. Vamos começar nosso projeto de gremistas aqui, estou na expectativa”, destacou Wilyane Barreto, estudante do 1º ano do Ensino Médio.

Já Marynna Silva representou todos os estudantes na solenidade, e não escondeu a felicidade: “A escola está perfeita! Os alunos vão se dedicar mais, agora com a escola perto novamente, diminuindo a quantidade de faltas. Tá muito diferente, eu quase não reconheci quando cheguei. É muito bom saber que temos um governo que se importa com a educação, e que esse momento traga memórias inesquecíveis para todos nós”.

Incentivo ao esporte

O Colégio Ivo do Prado também se destaca em projetos esportivos a nível estadual e nacional. Mais recentemente, por exemplo, a escola ficou entre as dez melhores nos Jogos da Primavera. Os destaques vão para os projetos de Badminton (com 26 medalhas nos Jogos da Primavera e 23 no campeonato Norte-Nordeste), Atletismo, Karatê e Tiro com Arco. Neste sentido, a quadra poliesportiva também passou por uma ampla reforma, fortalecendo o incentivo à prática de esportes na unidade.

As principais intervenções na quadra, além da reforma, incluem a recuperação da estrutura metálica, execução da cobertura, calçado, alambrado, instalação de rede de proteção, drenagem, sistemas elétricos com instalação de refletores led de 200 watts, arquibancada e vestiários. Os equipamentos esportivos como trave para futebol de salão, postes para vôlei, estrutura metálica móvel para basquete e cadeira para árbitro também foram renovados.

Com uma estrutura reformulada, a expectativa é que os resultados cresçam ainda mais. Foi o que destacou a treinadora de badminton da escola, Acácia Teles. “Nós passamos 14 anos treinando sem sequer uma marcação, estávamos tirando leite de pedra. Era uma quadra toda aberta, e o esporte que a gente pratica necessita de ambientes fechados, mas não tínhamos isso. Mas agora com essa quadra, como deve ser para o badminton, ficará ainda melhor. Se a gente já está no topo, eu não sei nem para onde vamos mais!”, exaltou.

A partir deste incentivo no esporte, vidas são transformadas desde a juventude, e o ambiente escolar favorece ainda mais esta mudança. Kauanny Marques, hoje aos 18 anos, é ex-aluna da Ivo do Prado, e foi lá onde ela conheceu o esporte. Antes praticante do badminton, agora ela está no boxe, onde recentemente representou Sergipe no Campeonato Brasileiro. Ela ressaltou como as futuras gerações poderão se aproveitar dessa nova estrutura para conhecer melhor a prática esportiva.

“Eu fico feliz pelo que estão fazendo pelos alunos, é o que eles merecem. Sou apaixonada pelo esporte, e agora ele terá um grande crescimento com mais oportunidades, a partir da quadra nova. Posso dizer para vocês que o esporte salva vidas, transforma a vida desses alunos. Isso é fundamental”, complementou.

Foto: Arthur Soares