GOVERNO DO ESTADO ENTREGA DEZ NOVOS LEITOS DE UTI PEDIÁTRICA AO HOSPITAL AMPARO DE MARIA, EM ESTÂNCIA

Com o objetivo de fortalecer a assistência intensiva infantil em Sergipe, especialmente durante o período de sazonalidade das Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG), a Secretaria de Estado da Saúde (SES) assinou nesta terça-feira, 5, contrato com o Hospital Amparo de Maria, localizado no município de Estância, no sul sergipano, para a contratualização de 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica.

A contratualização é fruto do edital de credenciamento aberto pela SES para expandir a rede de UTIs pediátricas e assegurar mais agilidade na internação de crianças que necessitam de cuidados intensivos. De acordo com o diretor administrativo da SES, Jardel Mitermayer, os 10 leitos recém-inaugurados oferecem uma estrutura moderna e acolhedora, todos projetados dentro de um perfil de UTI humanizada.

“Dentre os leitos, seis são totalmente privativos e quatro são semi-privativos, garantindo um ambiente seguro, individualizado e respeitoso às necessidades das crianças e suas famílias. Todos os leitos foram planejados para comportar a permanência dos pais ou responsáveis durante todo o período de internação, promovendo a manutenção do vínculo afetivo, o conforto emocional e a participação ativa no processo de cuidado. A estrutura da UTI também conta com área diagnóstica completa, incluindo exames de ultrassonografia, raio-x, tomografia e o apoio de uma equipe de retaguarda multidisciplinar especializada. Essa equipe atua com suporte técnico de profissionais do Hospital da Luz, em São Paulo, por meio de um sistema de matriciamento”, explicou o diretor.

A ampliação representa um avanço expressivo na assistência hospitalar pediátrica em Sergipe. Em 2023, o estado dispunha de apenas 10 leitos de UTI pediátrica. Em 2024, esse número subiu para 30 e, com a nova contratação, a rede estadual passa a contar com 40 leitos de UTI exclusivos para o público infantil, além de seis leitos de alta complexidade no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse).

“Essa entrega reforça o compromisso do Governo do Estado em fortalecer a rede pediátrica e oferecer um serviço cada vez mais qualificado para as crianças e famílias sergipanas. Desde o início da gestão, em 2023, quadruplicamos o número de leitos de UTI pediátrica e ampliamos a oferta da rede, que contava com apenas 10 leitos e hoje passa a ter 40”, destacou o secretário da SES, Cláudio Mitidieri.

Segundo o diretor-presidente do Hospital Amparo de Maria, Max Carvalho, a entrega simboliza o fortalecimento da rede de saúde e a confiança do Governo do Estado na atuação da unidade. “Sem dúvida, quem mais ganha com isso é a população, que agora será ainda melhor assistida com a ampliação dos leitos, garantindo um atendimento mais seguro, eficiente e de qualidade”, ressaltou Max.

Todos os 10 leitos já estão prontos para receber pacientes. Para aqueles que necessitarem de continuidade do cuidado, o hospital também dispõe de leitos de enfermaria pediátrica com assistência médica 24 horas, assegurando um cuidado integral, tecnológico e humano às crianças sergipanas.

TeleUTI

Para fortalecer ainda mais a qualidade assistencial, o Hospital Amparo de Maria implantou um projeto de TeleUTI Pediátrica em parceria direta com o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (Unidade Barra Funda). A iniciativa é independente e realizada exclusivamente entre as duas instituições.

O projeto conecta os 10 leitos de UTI pediátrica a um sistema de monitoramento em tempo real, operado por especialistas altamente qualificados da instituição, garantindo discussões clínicas contínuas e suporte técnico especializado nas 24 horas do dia. Todos os profissionais envolvidos são vinculados ao serviço de telemedicina do Hospital das Clínicas, assegurando um padrão de excelência nacional na assistência.

De acordo com o diretor técnico do Hospital Amparo de Maria, Rodrigo Dias, o uso da tecnologia amplia o acesso a profissionais de referência, encurta distâncias e eleva a resolutividade dos atendimentos. “A parceria permite um suporte direto e sob aviso com especialistas em áreas estratégicas como pneumologia, infectologia, endocrinologia e neurologia pediátrica, reforçando a retaguarda clínica e promovendo um cuidado mais resolutivo, seguro e humanizado para as crianças do nosso estado”, concluiu Rodrigo.

