GOVERNO DO ESTADO ENTREGOU MAIS DE 60 OBRAS PARA EDUCAÇÃO EM DOIS ANOS DE GESTÃO

Informe publicitário



A cada 12 dias, uma obra da Educação foi concluída em Sergipe, enquanto uma escola era climatizada a cada seis dias, trazendo melhorias significativas à comunidade escolar. Nos últimos dois anos, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), entregou 62 obras voltadas à Educação, reafirmando o compromisso com a modernização e ampliação das escolas estaduais.

Entre as realizações, destacam-se 23 unidades escolares completamente reformadas, ampliadas e modernizadas, além de 39 quadras e espaços poliesportivos, totalizando um investimento de R$ 137.362.258,93. Além das obras físicas, as escolas receberam novos materiais de laboratório, equipamentos esportivos e mobiliários, reforçando o compromisso com uma Educação que prepara os jovens para o futuro.

Um exemplo recente é o Centro de Excelência Dr. Alcides Pereira, localizado em Maruim, cuja reestruturação completa foi entregue no dia 13 de dezembro. Com um investimento de R$ 4.562.295,57, dos quais R$ 172.608,98 foram destinados à climatização, a escola agora conta com laboratórios de ciências e informática, novos equipamentos pedagógicos e de lazer, e uma quadra poliesportiva coberta e equipada. Essa iniciativa reflete o compromisso do governo em proporcionar condições ideais para o ensino e aprendizado.

Além das reformas, o programa ‘Sinta o Clima’ foi outro marco importante, climatizando 160 unidades de ensino em 2024. A meta é que, até dezembro de 2026, todas as 318 escolas estaduais estejam climatizadas, garantindo conforto térmico para estudantes e professores. Estudos indicam que um ambiente climatizado não apenas melhora a concentração, mas também promove um melhor desempenho acadêmico.

Melhorias reconhecidas

As melhorias já são percebidas por alunos e profissionais da Educação. Flávia Siqueira, aluna do Centro de Excelência Dr. Alcides Pereira, destacou como os novos laboratórios tornaram as aulas mais dinâmicas. “Estudar em uma escola renovada faz toda a diferença. Temos a oportunidade de aprender na prática, e isso torna as aulas mais interessantes”, considerou.

Carlos Henrique, estudante do Centro de Excelência John Kennedy, também celebrou a reforma e climatização da escola. “O ambiente ficou mais acolhedor e motivador. A climatização das salas é fundamental nos dias mais quentes, e os materiais de laboratório ajudam muito no aprendizado prático”.

Para Vanessa Santos, merendeira do Colégio Estadual Professora Áurea Melo, em Aracaju, as melhorias impactaram positivamente o bem-estar de toda a comunidade escolar. “A chegada do ar-condicionado tornou o ambiente mais agradável. A modernização do colégio melhorou a rotina de todos nós”, destacou.