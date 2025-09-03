GOVERNO DO ESTADO FORTALECE UNIDADES ASSISTENCIAIS NO SUL SERGIPANO COM NOVOS INVESTIMENTOS EM SAÚDE

O Governo de Sergipe segue avançando no fortalecimento da rede de saúde pública nas unidades assistenciais dos municípios sergipanos. Os investimentos incluem a entrega do laboratório de análises clínicas no Hospital São Luiz Gonzaga, em Itabaianinha, e a assinatura da ordem de serviço para a reforma, adequação e ampliação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Vicente de Paula, em Tobias Barreto, realizada nesta terça-feira, 2.

Essa é mais uma parceria entre a SES e os municípios a fim de reforçar a saúde dos sergipanos e atender demandas da população. Com a implantação do laboratório de análises clínicas, os pacientes de Itabaianinha e municípios vizinhos passam a contar com maior agilidade na realização de exames, garantindo diagnósticos rápidos e de maior eficiência nos atendimentos. A iniciativa reduz o tempo de espera e assegura mais comodidade, evitando o deslocamento dos usuários para outras cidades.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, ressaltou que os investimentos reafirmam o compromisso do governo com a melhoria da rede pública. “Estamos trabalhando para fortalecer os serviços de saúde em todas as regiões do estado. A entrega do laboratório em Itabaianinha e o início da reforma da UPA de Tobias Barreto representam avanços importantes para garantir um atendimento mais ágil, seguro e de qualidade à população do sul sergipano”, destacou.

Reforma e adequação

Com investimento de R$ 1.279.334,98, a UPA de Tobias Barreto terá uma infraestrutura modernizada, fortalecendo a rede de urgência e emergência que atende ao município e a região. O prazo estimado para execução da obra é de cinco meses. Entre as principais melhorias, destacam-se: a reforma e reativação do Centro Cirúrgico, com novos fluxos e ambientes de apoio; ampliação da Sala de Estabilização, equipada com cinco leitos para atendimento a pacientes graves; construção de sala de internamento do tipo isolamento; e adequação das enfermarias, totalizando 13 leitos distribuídos em alas masculina, feminina e pediátrica.

Também haverá a reforma e ampliação do pronto-socorro, que passará a contar com três leitos exclusivos de observação pediátrica e quatro leitos de observação adulta, ambas as salas com sanitários acessíveis. Além disso, a unidade vai contar ainda com sala de nebulização com quatro leitos, nove leitos para reidratação e medicação rápida, realocação da sala de ultrassom, ampliação do posto de enfermagem, sala de utilidades e Depósito de Material de Limpeza (DML).

População aprova

O agricultor Edson Vitório, é do município de Itabaianinha e classificou o laboratório como uma grande conquista. “Saúde é prioridade. Antes, era preciso ir para outras cidades para fazer exames, o que atrasa o atendimento. Agora, tudo será feito aqui mesmo, com mais rapidez e comodidade. Isso representa mais cuidado e respeito com a população”, contou o agricultor.

O aposentado José Almeida é de Tobias Barreto e disse que a reforma na UPA dá muita esperança aos moradores. “Muitas vezes a unidade ficava sobrecarregada. Essa obra vai trazer mais conforto e melhores condições para quem precisa de atendimento de urgência sem a necessidade de deslocamento para regiões mais afastadas”, avaliou ele.

Foto Felipe Goettenauer