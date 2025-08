GOVERNO DO ESTADO INCENTIVA FORTALECIMENTO DE VÍNCULO ENTRE MÃE E BEBÊ POR MEIO DA AMAMENTAÇÃO

No Brasil, o ‘Agosto Dourado’ ressalta a importância do aleitamento materno e, em sintonia com a campanha, o Governo do Estado, por meio do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde), destaca as ações da autarquia que vão além do atendimento médico. Além de consultas com obstetras, o instituto oferece projetos como ‘Mamãe Bebê’, pintura do ventre materno e acompanhamento de enfermagem obstétrica, que orienta as mães desde o pré-natal até o pós-parto, promovendo saúde, cuidado e informação.

Dentro desse acompanhamento nas diversas etapas da gestação, a enfermeira obstetra do Ipesaúde, Luciene Rocha, realiza a ausculta dos batimentos cardíacos fetais e avalia o peso, altura uterina e o estado nutricional da gestante, além de instruir sobre o parto, os cuidados com as mamas e o preparo para a amamentação. Por meio de uma abordagem integrada, Luciene incentiva o aleitamento materno como ferramenta indispensável e poderosa, que une saúde, amor, nutrição e proteção para a mãe e bebê.

“O leite materno protege o bebê contra infecções, alergias e doenças crônicas, contribuindo para um sistema imunológico mais resistente não somente no início, mas também ao longo da vida. Para a mamãe, o ato de amamentar também traz benefícios, ajudando na recuperação pós-parto, na redução do risco de doenças e na promoção do vínculo afetivo entre mãe e bebê, que favorece o bem-estar emocional e psicológico”, pontua Luciene.

A especialista detalhou sobre o período ideal de aleitamento e alertou sobre os riscos da introdução precoce de alimentos, que pode causar sérios prejuízos à criança, como desnutrição e hospitalização por doenças respiratórias. “O tempo ideal de amamentação é, no mínimo, até os seis meses de idade do bebê, com aleitamento materno exclusivo (sem água, chás ou outros alimentos). Após este período, a amamentação pode continuar em conjunto com a introdução alimentar, idealmente até os dois anos ou mais”, informou.

Acompanhamento

Durante o acompanhamento, a enfermeira realiza uma avaliação cuidadosa das mamas das gestantes e dá orientações práticas que ajudam na preparação para a amamentação. “Oriento, por exemplo, a massagem nos mamilos, especialmente para mamães com mamilos invertidos ou que nunca amamentaram. Explicamos como garantir uma boa pega do mamilo, que é fundamental para o sucesso da amamentação”, completou Luciene.

A gestante, Francinara Santos, de 23 semanas, é uma das beneficiárias que realizam esse acompanhamento gestacional no Ipesaúde. “Estou sendo acompanhada pela enfermeira Luciene e pelo doutor Jorge e estou gostando muito. Samuel será meu primeiro filho. É uma promessa antiga de Deus, que está se realizando agora. Estou ansiosa para amamentar, pois sei que será um momento de conexão com meu filho, onde vou sentir o verdadeiro amor de mãe. Quero amamentar o máximo de tempo que puder”, revelou.

Experiência

Já a beneficiária Ismália Waleska Pinto, 28 anos, compartilha sua experiência no início da amamentação. Ela é mãe de Elizabeth, nascida há um mês, e de Estela, de 9 anos. “Tem sido dias difíceis, porque os primeiros dias são um pouco dolorosos, mas muito importantes. Amamentar é criar um vínculo, um momento único entre você e seu bebê. Você sente um elo enorme na hora que está amamentando e vê que uma pessoinha depende de você. Ela já engordou, cresceu, e isso foi graças ao meu incentivo na amamentação. Ver minha filha saudável me mostra que estou cumprindo um papel importante na vida dela”, declarou.

Ismália também destaca o apoio recebido durante o acompanhamento com a equipe de enfermagem obstétrica do Ipesaúde no pré e pós-parto. “Ajuda muito. Vim aqui, ela [enfermeira Luciene Rocha] me orientou, contou a experiência dela e eu pude contar a minha. Isso é muito importante também. É uma troca de experiências maravilhosa”, concluiu.

