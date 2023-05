Governo do Estado viabiliza mais dez leitos pediátricos de alta complexidade no Hospital e Maternidade Santa Isabel

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), pactuou com o Hospital e Maternidade Santa Isabel (HMSI) a ampliação do número de leitos pediátricos de alta complexidade para o enfrentamento às síndromes gripais que têm atingido as crianças sergipanas.

No total, dez novos leitos serão abertos nesta quarta-feira (17), às 7h, proporcionando um atendimento qualificado às crianças que necessitam de assistência médico-hospitalar de alta complexidade no estado, de forma a garantir atendimento de urgência no Hospital Santa Isabel. Na oportunidade, o governador Fábio Mitidieri fará visita para conhecer a área dos novos leitos viabilizados pelo Governo do Estado.