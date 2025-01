GOVERNO VIABILIZA CIRURGIAS ELETIVAS E MELHORIAS NA ASSISTÊNCIA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOCORRO

Com o objetivo de levar ainda mais assistência e reduzir o tempo de espera por procedimentos eletivos, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), irá ofertar cirurgias eletivas no Hospital e Maternidade Regional José Franco Sobrinho, localizado em Nossa Senhora do Socorro, região metropolitana de Aracaju.

A unidade é porta aberta para urgência, emergência e atendimento obstétrico. Com a oferta dos procedimentos eletivos, a população socorrense e de regiões vizinhas terá o acesso facilitado diretamente na unidade hospitalar, evitando o deslocamento dos pacientes para outros municípios.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, destacou que a oferta das cirurgias eletivas na unidade contribuirá para reduzir ainda mais o tempo de espera pelos procedimentos cirúrgicos. “O nosso compromisso é que cada vez mais a população tenha bem-estar e qualidade de vida. Com a oferta de cirurgias eletivas no hospital de Socorro, poderemos reduzir ainda mais o tempo de espera pelos procedimentos. Além disso, também temos o planejamento de reforma e ampliação da unidade, bem como a instalação de equipamentos mais modernos para uma assistência humanizada e um diagnóstico ainda mais célere”, ressaltou o secretário.

Modernização e assistência

A unidade hospitalar passará por algumas ampliações na estruturação e haverá aquisição de equipamentos para a modernização dos serviços. “O planejamento é a implantação de um tomógrafo, que irá contribuir com mais celeridade no diagnóstico, tratamento e até mesmo na alta hospitalar do paciente. Também será viabilizada a construção da porta da maternidade que vai ajudar na vinculação das gestantes à nossa unidade, trazendo mais conforto e acolhimento”, comemorou a superintendente do hospital, Elline Feitosa.

Mais de 100 mil atendimentos

O Hospital Regional de Socorro tem realizado um trabalho qualificado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2024, foram realizados 100.719 atendimentos, o que representa um aumento de 52,34% em comparação ao ano de 2023, em que 66.768 pacientes foram atendidos pela unidade.

Além disso, mais de 254.955 mil exames foram realizados em 2024 na unidade hospitalar, que dispõe dos serviços de apoio diagnóstico como laboratório e exames de raio x digital fixo e móvel; eletrocardiograma; ecocardiograma; ultrassonografia; gasometria, exames e intensificador de imagem na realização das cirurgias ortopédicas de mão.

A unidade hospitalar conta com os seguintes especialistas clínicos: obstetra/ginecologia, neonatologista, pediatra, infectologista, cardiologista, neurologista, ortopedista de mão e cirurgião geral.

Foto SES