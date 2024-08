GRANDES AVANÇOS MARCAM OS 17 ANOS DE IMPLATAÇÃO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DA GRANDE ARACAJU

Há 17 anos, a bilhetagem eletrônica, que substituiu os tickets de papel, facilita a vida de inúmeros passageiros e promove melhorias no setor

O mês de agosto marca os 17 anos de implantação da bilhetagem eletrônica no transporte público coletivo da Grande Aracaju. Implementada pelas empresas, essa tecnologia revolucionou o sistema ao substituir os tradicionais tíquetes de papel pelos cartões Mais Aracaju, oferecendo maior agilidade e segurança no dia a dia dos passageiros que utilizam o transporte público.

Atualmente, a bilhetagem eletrônica disponibiliza mais de nove tipos de cartões para atender a uma média de 130 mil passageiros diariamente. Os cartões incluem opções específicas para diferentes tipos de gratuidade, cartão escolar e vale-transporte, além das opções do Mais Aracaju Pré-pago e Mais Aracaju Turista.

“A substituição dos bilhetes de papel pelos cartões Mais Aracaju representou um avanço significativo por vários motivos, entre eles, uma maior praticidade e segurança para os passageiros. Sem a necessidade de troco, o trajeto tornou-se mais rápido e seguro, contribuindo também com a redução do número de assaltos aos motoristas dos coletivos ao longo dos anos, chegando a zero, já que não existe mais a circulação de dinheiro nos ônibus”, explica o diretor-executivo da Aracajucard, José Carlos Amâncio.

O gestor destaca ainda outros benefícios conquistados ao longo do tempo. “Anteriormente, as empresas precisavam contratar um carro forte para transportar os tickets de vale-transporte, gerenciar o estoque e administrar a distribuição aos funcionários. Com o Mais Aracaju Vale-Transporte, 100% das empresas podem adquirir créditos online e os colaboradores têm a facilidade de carregar seus cartões diretamente nos ônibus ou através dos validadores nos terminais”, enfatizou

Curiosidade

Na década de 90, por exemplo, os tíquetes de papel eram, frequentemente, utilizados como moeda comercial, com pequenos estabelecimentos aceitando esses bilhetes de passagem como forma de pagamento. Com o avanço da tecnologia e a constante modernização do setor de transporte, a prática ficou em desuso, desde a implementação dos primeiros cartões Mais Aracaju.

Mais benefícios

Se um passageiro perder o Mais Aracaju, por exemplo, ele pode realizar o bloqueio do cartão e resgatar os créditos de forma simples, uma possibilidade que não existia na época dos tickets de papel. Além de beneficiar os passageiros, a bilhetagem eletrônica, junto com a biometria facial, também promove vantagens significativas para o sistema de transporte público, como o controle das gratuidades e a identificação de fraudes durante o uso do cartão.