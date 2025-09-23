HC SEDIA PROVA PRÁTICA PARA TÍTULO DE ESPECIALISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR

Referência em alta complexidade cardiovascular em Sergipe e pioneiro em diversos procedimentos cardíacos, o Hospital de Cirurgia (HC) sediou, na última sexta-feira, 19, a etapa prática da prova para obtenção do título de especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular (SBCCV). O exame contou com a presença de grandes nomes da cirurgia cardíaca brasileira.

A candidata avaliada foi a cirurgiã cardiovascular Dra. Leila Nogueira Barros, que faz parte do corpo clínico do Cirurgia. Ela é formada em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, em 2017, e em Cirurgia Cardiovascular pela mesma instituição. Possui ainda fellowship em Implante Transcateter de Válvula Aórtica (Tavi) pelo Instituto do Coração (InCor) e é mestre em Cirurgia pela Santa Casa de São Paulo.

Prova demonstrativa

O título de Especialista em Cirurgia Cardiovascular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular serve para validar e certificar os conhecimentos técnicos do cirurgião cardiovascular, conferindo credibilidade e valorização profissional. A prova para obtenção da qualificação é composta por duas etapas: uma teórica eliminatória e a prática, quando o candidato deve executar uma cirurgia de média ou alta complexidade com circulação extracorpórea.

Para a médica, o momento foi a consolidação de uma extensa preparação. “Sou cirurgiã cardiovascular e estou fazendo a prova de especialista. Hoje é a minha demonstração cirúrgica. Foi um longo caminho de preparação, que envolveu a Residência Médica, todo um período de estudo, prova teórica e, agora, a parte prática”, disse.

Dra. Leila Nogueira explicou o procedimento que realizou para a conquista do título: “Vamos operar um paciente com estenose mitral importante, com indicação precisa para esse procedimento e estamos recebendo grandes nomes da cirurgia cardíaca do Nordeste e do Brasil”. A cirurgiã foi aprovada na avaliação prática e conquistou o título de especialista.

Cirurgia: centro de excelência

A escolha do Cirurgia para realização do exame reforça o papel do hospital como centro de excelência na formação e prática médica. Habilitado pelo Ministério da Saúde para procedimentos de alta complexidade cardiovascular, a instituição hospitalar conta com centro cirúrgico exclusivo para cirurgias do coração e, em 2024, realizou mais de 500 intervenções cardíacas.

A médica ressaltou a importância da instituição que a acolheu. “É uma alegria contar com a equipe de cirurgia cardiovascular do Cirurgia participando deste momento. É um privilégio realizar essa etapa aqui, em um hospital que tem uma equipe excelente e uma receptividade muito grande”, afirmou.

Avaliação e reconhecimento

O presidente da Sociedade Norte e Nordeste de Cirurgia Cardiovascular e avaliador da prova, Dr. Pedro Rafael Salerno, destacou o rigor e a relevância do processo. “Viemos avaliar a candidata ao título de especialista. Após a aprovação teórica, o candidato apresenta um caso clínico e realiza a cirurgia escolhida. É nesse momento que avaliamos a conduta, o domínio do campo operatório e a relação com a equipe”, explicou.

Dr. Pedro Salerno reforçou o significado do título. “Essa é uma prova rigorosa, que dá ao candidato o respaldo da Sociedade e a possibilidade de exercer com plenitude essa especialidade que tanto contribui para a medicina e para os pacientes”, afirmou.

Pioneirismo do Cirurgia

Supervisor da Residência Médica em Cirurgia Cardiovascular do HC, Dr. José Teles de Mendonça – um dos principais nomes da cirurgia cardíaca em Sergipe e no Brasil – enfatizou a relevância da prova, bem como o legado histórico do Cirurgia. Ele esteve presente na avaliação como convidado.

“Esse é um momento muito importante para o hospital e para a classe médica. O Cirurgia foi pioneiro nos programas de residência em Sergipe, tendo iniciado, em 1981, a primeira residência em cirurgia cardiovascular do estado. Já formamos em Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular mais de 100 especialistas da mais alta qualidade. Como professor e cirurgião pioneiro deste programa, é uma grande alegria presenciar este momento”, declarou Dr. José Teles.

Chefe do Serviço de Cirurgia Cardiovascular do HC, Dr. Roberto Cardoso enalteceu que, a partir da titulação de Dr. Leila Nogueira, todo o corpo médico de Cirurgia Cardiovascular do Hospital de Cirurgia é credenciado pela SBCCV. “É mais um avanço e mais uma grande importância para o Cirurgia, que, a partir dessa prova, terá todos os seus membros titulados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular”, frisou.

