HEMOSE ALERTA PARA A SITUAÇÃO CRÍTICA DO ESTOQUE DE SANGUE O NEGATIVO E REFORÇA O PEDIDO DE DOAÇÃO

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), unidade administrada pela Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), emitiu um alerta nesta quinta-feira, 27, para a situação crítica do estoque de sangue O negativo, considerado o tipo mais necessário em atendimentos de emergência.

Segundo a superintendente do Hemose, Fernanda Kelly Fraga, a situação exige atenção imediata, já que o O negativo é um tipo raro e de extrema importância na rede transfusional. “O tipo O negativo é raro, e justamente por isso é tão essencial. Ele é universal para transfusões de emergência, podendo ser utilizado em qualquer paciente quando não há tempo para a identificação do tipo sanguíneo. Quando o estoque chega ao nível crítico, todo o sistema de atendimento fica em risco”, afirmou.

A superintendente reforça que o Hemose depende da mobilização urgente dos doadores O negativo para restabelecer os níveis mínimos de segurança. “Estamos convocando quem tem O negativo e está apto a doar. Cada bolsa desse tipo sanguíneo tem um valor imensurável, especialmente em atendimentos de urgência. A participação desses doadores é fundamental para salvar vidas”, destacou.

Critérios para doação

Para doar sangue é necessário estar em bom estado de saúde, não apresentar sintomas de gripe ou resfriado, ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos e apresentar um documento oficial com foto. Menores de 18 anos precisam apresentar o termo de autorização dos pais ou responsável legal, disponível no site do Hemose.

Horário para doação

O Hemose funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, em sua sede no bairro Capucho, em Aracaju. Mais informações e agendamentos podem ser realizados pelos telefones (79) 3225-8019 ou (79) 3225-8039.

Foto SES