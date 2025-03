HEMOSE CONVOCA DOADORES COM FATOR RH NEGATIVO PARA REFORÇAR ESTOQUE DE SANGUE; SAIBA COMO DOAR

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), unidade gerenciada pela Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), convoca doadores de sangue com fator Rh negativo para reforçar os estoques e garantir atendimento a pacientes que necessitam de transfusões.

A demanda por esse tipo sanguíneo é constante, pois é menos comum na população, o que torna essencial a colaboração dos voluntários.

De acordo com a superintendente do Hemose, Fernanda Kelly Fraga, os estoques de sangue O-, A-, B- e AB- estão em níveis de alerta. “Pacientes com esses tipos sanguíneos só podem receber sangue compatível, por isso é fundamental que os doadores compareçam para manter a regularidade do abastecimento”, explicou.

Demanda transfusional

O Hemocentro de Sergipe realiza captação, coleta, análises sorológicas, testes de compatibilização, fracionamento e distribuição do sangue para a hemorrede de Sergipe. Esta rede de assistência é formada por 37 unidades de saúde, incluindo o Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), hospitais regionais e maternidades. As unidades realizam uma média mensal de 1.800 a 2.400 transfusões de hemocomponentes do sangue.

Serviço

Para doar é preciso estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 quilos, e comparecer ao serviço bem alimentado portando um documento oficial com foto, válido em todo território nacional. A unidade funciona diariamente de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.

Mais informações podem ser consultadas através dos telefones (79) 3225-8019 e 3225-8039.

Foto SES