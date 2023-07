O prefeito de Tobias Barreto, Dilson de Agripino foi julgado nesta quarta-feira (12), no recurso eleitoral N° 0600384-39.2020.6.25.0023, da relatoria da desembargadora Ana Lúcia Freire dos Anjos.

Neste recurso, o Tribunal Regional Eleitoral deu provimento ao recurso e afastou a cassação do prefeito Dilson de Agripino e do seu vice, bem como excluiu a inelegibilidade do Jornalista Leonardo Cesar Leal de Oliveira.

Atuaram no caso os advogados Fabiano Feitosa e Bruno Andrade