HOSPITAL DA CRIANÇA REGISTRA AUMENTO DE CASOS DE GASTROENTERITE DURANTE CARNAVAL E PÓS PERÍODO FESTIVO

Náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, febre, falta de apetite, cansaço, desidratação, perda de peso e cólicas abdominais são alguns dos sintomas de gastroenterite, que é uma inflamação do estômago e dos intestinos provocadas por vírus, parasitas ou bactérias. O Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza (HC), equipamento da Secretaria de Estado da Saúde (SES), registrou aumento de casos de gastroenterite nos pacientes que deram entrada na unidade de saúde durante o Carnaval e pós período de festa.

Segundo a gerente de Vigilância Epidemiológica Hospitalar do HC, Luana Nunes, a média de crianças que deram entrada com esses sintomas no hospital triplicou nesse período, quando se compara aos últimos três meses. “Desde 2022, o Hospital da Criança é Unidade Sentinela para Rotavírus, ou seja, unidade de saúde selecionada para monitorar a doença em crianças menores de cinco anos de idade. E, notamos que nessa última semana houve aumento de casos da doença”, informou.

O Hospital da Criança monitora todas as doenças diarreicas que chegam na unidade. “Então, os pacientes são monitorados, e os que se agravam, a gente tem uma atenção especial, fazemos coleta de exames para saber qual é a bactéria ou vírus que está causando os sintomas”, acrescentou.

Luana destacou que casos de gastroenterite são mais comuns durante férias escolares, período em que as crianças saem mais de suas rotinas diárias e ficam expostas em lugares de maior probabilidade de contaminação como praias, piscinas e parques, por exemplo, e que esse número de atendimentos no período de Carnaval foi atípico. “Normalmente, nesse período, a gente percebe mais casos de doenças respiratórias”, observou.

Prevenção

Para prevenir a contaminação da gastroenterite, é indicado evitar alimentos crus ou mal cozidos, a ingestão de água filtrada, lavar bem as mãos após defecar, além de manter distanciamento de pessoas infectadas. A vacina contra o rotavírus também é uma das principais formas de prevenir a gastroenterite causada por este vírus. É indicada para bebês no segundo e no quarto mês de vida e ajuda a prevenir as gastroenterites ocasionadas pelo rotavírus.

