HOSPITAL DE CIRURGIA AMPLIA PARCERIA COM TJSE E ATENDERÁ CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO

O Hospital de Cirurgia (HC) ampliou, nesta sexta-feira, 11, a parceria com o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), por meio do Comitê Estadual de Saúde e pela Coordenadoria da Infância e Juventude do TJSE, e oferecerá atendimento especializado a crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional.

Um aditivo ao Termo de Cooperação nº 34/2024 foi assinado durante ato na Presidência do Poder Judiciário e garante a realização de exames de média e alta complexidade para este público.

O HC já mantinha parceria com o TJSE através do Projeto Reconstruir-se, que oferece cirurgias plásticas reparadoras a mulheres vítimas de violência doméstica, quando a sequela resulta de conduta relacionada a processos criminais. Com o novo aditivo, os atendimentos foram estendidos também às crianças e adolescentes acolhidos.

O ato de assinatura do termo contou com a presença da Diretoria do HC, a interventora judicial, Márcia Guimarães, o diretor técnico, Dr. Rilton Morais, a diretora Jurídica, Isadora Cardoso, e a assessora técnica Rosely Rocha. Do TJSE, participaram do ato a presidente, a desembargadora Iolanda Guimarães, a juíza Brígida Fink, representante do Comitê Estadual de Saúde, a juíza Juliana Martins e a coordenadora do Núcleo de Assessoramento Técnico ao Judiciário para Demandas de Saúde (NatJud), Conceição Mendonça. Também esteve presente a diretora da jurídica da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Sergipe (Federase), Marcela Pithon.

“O objetivo é cuidar do adolescente e da criança. Nós já temos um convênio para tratar de mulheres que sofreram violência e agora aditivamos para estarmos cuidando na linha de exames e alguns tratamentos das crianças e adolescentes que estão precisando e estão em situação de acolhimento”, explicou a interventora judicial do Cirurgia.

Semana Nacional de Saúde

A assinatura do aditivo fez parte da programação da Semana Nacional de Saúde do TJSE, que tem como propósito promover a integração entre os Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, com apoio de instituições públicas e privadas da área da saúde.

“Estamos encerrando hoje a Semana Nacional de Saúde, coroando com termos aditivos a convênios que já existiam. Com o Hospital de Cirurgia, o termo irá atender às crianças que estão institucionalizadas, realizando os exames de alta e média complexidade. O Comitê de Saúde está trabalhando junto com a Coordenadoria da Infância para levar saúde às crianças e principalmente àquelas que estão institucionalizadas e mais vulnerabilizadas”, afirmou a juíza Brígida Fink.

