Hospital de Cirurgia entrega obra de reforma de unidade de internamento para pacientes oncológicos em Aracaju

Responsável pelo atendimento dos pacientes oncológicos, a Unidade de Internamento Anna Maria Maynard Garcez, conhecida como Ala H, passou por um importante processo de revitalização, em um investimento de aproximadamente R$ 887 mil, verba advinda de emendas parlamentares e dos recursos recebidos do Governo do Estado através do nosso contrato de prestação de serviços. Com objetivo de continuar o processo de reestruturação do Hospital de Cirurgia, iniciado junto com a Intervenção Judicial, em novembro de 2018, a unidade foi totalmente revitalizada oferecendo assim mais conforto e qualidade no atendimento dos nossos pacientes oncológicos. A entrega foi realizada na manhã desta quarta-feira, 26.

O projeto contemplou reforma com ampliação do setor, priorizando o atendimento à normatização vigente, conforto e segurança à assistência prestada. Dos 13 leitos, 11 são de enfermaria, 01 apartamento e 01 isolamento. São 324,39 m² de área com retrofit completo das instalações hidrossanitárias, elétricas, e de gases medicinais, além do investimento em pontos de diálise para todos os leitos, sistemas de climatização central, proteção contra incêndio e pânico, chamado de enfermagem, cortinas hospitalares, poltronas para acompanhantes e televisores, inexistentes anteriormente, o que trará maior conforto, privacidade e segurança a colaboradores e pacientes.

“Entregar a revitalização desta obra, é uma grande felicidade. Esta é uma Unidade de Internamento muito importante, que recebe os nossos pacientes oncológicos. Sua última reforma tinha sido feita em 1998, pela Associação Amigos da Oncologia (AMO), e após 25 anos, já estava em condições bem precárias. Colocamos a sua recuperação dentro do Projeto de Reestruturação, que vem sendo realizado desde o início da intervenção, e demos prioridade a essa obra logo depois da pandemia, porque sabemos da importância de melhorar essa experiência dos pacientes, acompanhantes e também dos nossos colaboradores.”, aponta a Interventora Judicial, Márcia Guimarães.

“Quem conhecia essa enfermaria, principalmente aqueles que estão envolvidos com o tratamento oncológico no Estado, sabia das dificuldades e problemas que os pacientes oncológicos enfrentavam, uma situação muito aquém do desejado e do que a gestão atual preza. Então faltava uma estrutura fundamental, como condicionamento de ar, proteção contra o calor, e nos conseguimos isso agora. É gratificante ver que através da intervenção temos conseguido dar conforto e tratamento digno, através do uso correto dos recursos públicos”, disse o Diretor Técnico, Dr. Rilton Morais.

A oncologia é uma das especialidades referência do Hospital de Cirurgia, que é habilitado pelo Ministério da Saúde como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), só no primeiro semestre de 2023, foram realizadas 514 cirurgias oncológicas, 5.334 sessões de quimioterapia (1.715 a mais que o primeiro semestre de 2022) e 294 sessões de radioterapia em pacientes que lutam contra o câncer.

“Hoje o que eu vejo aqui é muita esperança, vejo dignidade e vejo tecnologia e ciência nessa ala. É um resgate histórico, pois essa ala leva o nome de uma das fundadoras da AMO, Anna Garcez, então é uma valorização da realidade humana, só quem viveu o passado nesses corredores sabe a importância do Hospital de Cirurgia e dessa retomada dessa ala. Hoje só temos que agradecer a Interventora Márcia e a toda a gestão, pois os sonhos precisam de pessoas que tenham coragem, sabedoria, temperança e justiça para realizar, e eu acredito que essa equipe que está a frente da gestão do Cirurgia conseguiu fazer isso”, expressou a Presidente da AMO, Conceição Balbino.

Texto e imagem assessoria