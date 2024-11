HOSPITAL DE CIRURGIA INAUGURA CENTRO DE INFUSÃO ONCOLÓGICO DESTINADO A PACIENTES SUS NESTA QUINTA

A assistência oncológica em Sergipe dará um passo significativo nesta quinta-feira, 14, às 10h, com a inauguração do novo Centro de Infusão e Atendimento Oncológico do Hospital de Cirurgia (HC). Trata-se da segunda etapa – primeiro andar – do prédio da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) Dr. Oswaldo Leite. O evento marca não apenas a abertura de um novo espaço destinado a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), mas também simboliza mais uma conquista da instituição, que recentemente ganhou a certificação de Acreditado pelo nível de qualidade de seus serviços. No mesmo dia, também será reinaugurada a Unidade de Internamento Dr. José Augusto Santos, que foi revitalizada.

O Centro de Infusão foi projetado para oferecer um ambiente amplo, moderno e humanizado para o tratamento de quimioterapia, entre outras medicações oncológicas, com capacidade para atender 35 pacientes simultaneamente, nos turnos da manhã e tarde. Além disso, o espaço contará com oito consultórios, onde os pacientes realizam consultas com uma equipe multidisciplinar composta por médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e assistentes sociais.

Unidade de Alta Complexidade

O HC é habilitado pelo Ministério da Saúde como Unacon, prestando uma assistência interdisciplinar e integral a pacientes oncológicos atendidos pelo SUS, por meio de contrato com o Governo de Sergipe e Secretaria de Estado da Saúde (SES). Formado por um corpo técnico especializado, o serviço oferece: consultas com oncologistas e cirurgiões, cirurgias, quimioterapia, radioterapia e exames, como tomografia e ressonância magnética.

Revitalização da Oncologia

Esse atendimento de excelência só se tornou possível por meio da reestruturação implementada pela gestão da Intervenção Judicial, iniciada em novembro de 2018. Antes, o Cirurgia enfrentava sérios problemas em seu Serviço de Oncologia – um dos mais desestruturados do hospital, com quimioterapia sem funcionamento há meses, radioterapia com o acelerador linear quebrado e cirurgia oncológica escassa. Além do mais, a obra do prédio destinado ao tratamento oncológico estava parada há anos.

Graças aos esforços da atual gestão, ao apoio de parlamentares, instituições parceiras e Governo do Estado, as cirurgias oncológicas foram retomadas, o serviço de quimioterapia regularizado e, em janeiro de 2022, foi reinaugurado de forma solene o Serviço de Radioterapia, no térreo do prédio da Unacon do Cirurgia, com um novo e moderno acelerador linear. Uma obra aguardada com grande expectativa e um divisor de águas para o tratamento oncológico dos pacientes SUS em Sergipe.

Reinauguração da ala de internamento

Esta quinta também será marcada no Cirurgia pela reinauguração da Unidade de Internamento Dr. José Augusto Santos, composta por 22 leitos (20 de enfermaria e 2 leitos de isolamento). A ala passou por um processo de revitalização com o objetivo de proporcionar mais segurança, conforto e dignidade aos pacientes.

Com quase 495 metros quadrados, a unidade foi contemplada com sistema de climatização; cortinas hospitalares; chamado de enfermagem no banheiro e em todos os leitos, melhorando o tempo de atendimento; aparelhos de televisão para pacientes e acompanhantes; poltronas para acompanhantes; entre outras melhorias físicas.

Conhecida no HC como Ala F, a unidade passa a se chamar Dr. José Augusto Santos da Silva em homenagem ao bucomaxilofacial e conselheiro da fundação mantenedora do hospital, falecido em 2 de setembro deste ano. Ele dedicou mais de 40 anos ao HC, sendo peça-chave no crescimento da Odontologia Hospitalar, Serviço de Bucomaxilofacial e na Residência Multiprofissional. Por muito tempo, trabalhou na F, sempre se destacando pelo cuidado humanizado com os pacientes.

Foto assessoria

Por Tatianne Melo