HOSPITAL DE CIRURGIA REALIZA DIVERSAS AÇÕES NO OUTUBRO ROSA 2025 E REFORÇA COMBATE AO CÂNCER DE MAMA

Unidade hospitalar promoveu mamografias, consultas com mastologista, procedimentos cirúrgicos, entre outros serviços, a centenas de mulheres em vários cantos do Estado

Durante o mês de outubro, o Hospital de Cirurgia (HC) promoveu uma série de ações alusivas ao Outubro Rosa, com foco na prevenção, diagnóstico precoce e cuidado integral da saúde da mulher, como atendimento gratuito por meio da Unidade Móvel de Saúde, procedimentos cirúrgicos de mama, mutirão de exames para colaboradoras. A instituição hospitalar também participou de iniciativas realizadas pelo Governo do Estado e Prefeitura; e apoiou à 11ª Corrida Outubro Rosa.

Habilitado pelo Ministério da Saúde como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), o Cirurgia abraça todos os anos a campanha Outubro Rosa com responsabilidade e empatia. O hospital presta assistência integral e humanizada aos pacientes oncológicos atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Sergipe, com oferta de consultas, cirurgias, quimioterapia e radioterapia.

Unidade móvel em Socorro

No dia 25 de outubro, a Unidade Móvel de Saúde do Cirurgia estacionou no Shopping Prêmio, em Nossa Senhora do Socorro, oferecendo mamografias, consultas com mastologista e ultrassonografias mamárias, com o apoio da Prefeitura e do centro de compras. Ao todo, 60 mulheres foram beneficiadas com o atendimento, e 11 delas foram encaminhadas para acompanhamento na Unacon do Cirurgia.

Coordenadora da Unidade Móvel de Saúde, a enfermeira Eliana Oliveira destacou a amplitude do trabalho. “O evento foi plenamente exitoso, com 100% de adesão das inscritas. Oferecemos o combo da mulher, onde ela realiza a mamografia e já passa pelo mastologista, realizando ultrassonografia mamária. E, se for detectado algum nódulo, já faz a punção do nódulo aqui na nossa carreta. É uma oportunidade de ouro, pois o câncer de mama é o que mais atinge as mulheres no Brasil. São mais de 70 mil casos por ano. E o Cirurgia, que é referência em Oncologia, leva prevenção e diagnóstico precoce, porque detectar cedo salva vidas. Isso tudo só é possível graças às emendas parlamentares que apoiam o trabalho do hospital”, disse.

A agente comunitária de saúde Gisele Rodrigues Santos foi uma das beneficiadas da ação em Socorro. “Já trabalho na saúde e sei da importância . Estou aqui nessa carreta para realizar o exame de mamografia”, contou. Ela ainda deixou um recado para outras mulheres: “Não tenham medo, dói um pouquinho, mas é muito importante realizar esse exame para detectar cedo, porque o câncer de mama tem possibilidade de cura. Então, se amem, se cuidem”.

Mastologista do Cirurgia, Dr. Thiers Gonçalves Déda comentou sobre os benefícios da iniciativa: “Foi mais uma ação de rastreamento do câncer de mama, dentro dos moldes que o hospital vem oferecendo, para tentar resolver com máxima eficiência a demanda da paciente. A ideia é que mais de 90% das demandas a gente consiga resolver num encontro só. O que for mais complexo, o que tiver alguma suspeita, a gente encaminha para o Cirurgia”.

Ele ressaltou ainda o sucesso da iniciativa do Cirurgia. “A campanha do Outubro Rosa está dentro das metas planejadas pelo hospital e ajudando muitas mulheres a fazerem o seu rastreamento do câncer de mama e se conscientizarem sobre a importância de se cuidar”, afirmou.

HC pelos municípios

Em outubro, a Unidade Móvel de Saúde do Cirurgia percorreu vários municípios sergipanos, levando atendimento especializado voltado ao cuidado integral da mulher, ao participar de ações promovidas pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), nos municípios de Nossa Senhora da Glória, no dia 23, e Lagarto, nos dias 29 e 30.

A Unidade Móvel do Cirurgia fez parte também de uma ação organizada pela Prefeitura da Barra dos Coqueiros, através da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 27, dentro da programação do Outubro Rosa do município. E integrou uma iniciativa social promovida pela Igreja Batista em Orlando Dantas, em Aracaju, no dia 18, com a oferta de mamografias, consultas com mastologista e outros serviços.

Cirurgias de mama

Além das ações externas, o HC realizou, nos dias 17 e 24 de outubro, cirurgias de mama para pacientes atendidas pela Oncologia do hospital. Foram feitas reconstruções mamárias com prótese, simetrização da mama oposta à tratada, além de retirada de tumores e reconstruções imediatas, conduzidas pelos mastologistas Dr. Thiers Gonçalves Déda e Dra. Aline Valadão, e pelo cirurgião plástico Dr. Bruno Cintra. Ao todo, seis mulheres foram beneficiadas com os procedimentos.

Cuidado com quem cuida

O olhar do Cirurgia também se voltou para dentro. De 13 a 16 de outubro, a Unidade Móvel de Saúde esteve no pátio do hospital para atender as próprias colaboradoras e mulheres de instituições parceiras do HC, como Instituto Mariana Moura e Associação dos Amigos da Oncologia (AMO). Mais de 200 mulheres participaram do mutirão de exames preventivos, que buscou incentivar o autocuidado entre as profissionais que diariamente se dedicam ao bem-estar de pacientes.

A coordenadora da Unacon do Cirurgia, a enfermeira Jordana Sobral, falou sobre o gesto de cuidado com a equipe: “Realizamos uma ação da campanha do Outubro Rosa para nossas colaboradoras, promovendo a mamografia, seguindo o que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Mastologia, que é a mamografia acima de 40 anos. Essa nossa ação teve o intuito da prevenção do câncer de mama para as nossas mulheres”, frisou.

Corrida da AMO

O Cirurgia apoiou a 11ª Corrida Outubro Rosa AMO, grande parceira do hospital. Realizado no dia 18 de outubro, na Orla da Atalaia, o evento – que recebe suporte do HC há vários anos – reuniu centenas de participantes nas modalidades infantil e adulto, chamando atenção da população para a importância da atividade física e da conscientização sobre o câncer de mama.

Assessoria de Comunicação do Hospital de Cirurgia