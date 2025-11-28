HOSPITAL DE CIRURGIA REALIZA MUTIRÃO DE CONSULTAS PARA PROCEDIMENTOS BARIÁTRICOS NESTE SÁBADO, EM ARACAJU

O Hospital de Cirurgia (HC) promoverá um mutirão de consultas com pacientes inscritos previamente para a realização de cirurgia bariátrica por meio do programa Opera Sergipe. A ação acontecerá no Ambulatório da instituição hospitalar, que abrirá excepcionalmente neste sábado, 29, a partir das 7h, e marca mais uma etapa de preparação dos usuários que aguardam pelo procedimento.

Ao todo, 100 pacientes serão atendidos, passando por triagem com a equipe multidisciplinar – como nutrição e psicologia – e por consulta com cirurgião bariátrico. Essa é a primeira avaliação clínica e funcional necessária para dar seguimento ao processo cirúrgico, etapa fundamental para garantir um tratamento seguro e eficaz que, quando concluído, devolve saúde, autonomia, bem-estar e proporciona uma nova qualidade de vida aos beneficiados.

HC no Opera Sergipe

Referência em média e alta complexidade para a Rede Estadual de Saúde, o Hospital de Cirurgia integra, desde março de 2025, a fase 2 do Opera Sergipe, ofertando cirurgias bariátricas e urológicas, como retirada de pedras nos rins. A instituição também participa do Opera Mulher, com procedimentos mamários como mamoplastia redutora e reconstrutora.

Até o momento, o Cirurgia já contabiliza 332 procedimentos cirúrgicos realizados por meio do programa – sendo 151 bariátricos –, além de milhares de consultas e exames, reforçando seu papel como um dos principais hospitais parceiros da Rede Estadual de Saúde no fortalecimento do acesso cirúrgico para a população.

Ascom Hospital Cirurgia