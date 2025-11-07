HOSPITAL DE CIRURGIA REALIZA NESTE SÁBADO, MUTIRÃO DE CIRURGIAS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL

Referência em média e alta complexidade na Rede Estadual de Saúde, o Hospital de Cirurgia (HC) promoverá neste sábado, 8, um mutirão de procedimentos cirúrgicos alusivos às campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul. Parte das intervenções fazem parte do Opera Sergipe e Opera Mulher – programas do Governo do Estado voltados à redução das filas de cirurgias eletivas. A ação reforça à missão da instituição na prevenção e tratamento a doenças relacionadas ao câncer, além de ampliar o acesso a intervenções cirúrgicas essenciais.

Ao todo, serão realizadas 15 cirurgias em diferentes especialidades. Oito pacientes passarão por bariátrica, procedimento fundamental no combate à obesidade – fator de risco para vários tipos de câncer; cinco por urológicas, sendo três para ureterorrenolitotrispsia transureteroscópica (remoção de pedras nos rins) e duas para ressecção endoscópica de próstata, que atendem a pacientes com condições que afetam a qualidade de vida e ao tratamento de câncer de próstata. Também irão ocorrer duas mamoplastias redutoras, que, além de proporcionar alívio para condições físicas como dores nas costas e ombros, também favorecem a detecção precoce de nódulos mamários.

Cirurgia no Opera Sergipe

Desde que passou a integrar o Opera Sergipe e o Opera Mulher, em março deste ano, o Cirurgia já realizou até o momento 345 procedimentos cirúrgicos, entre bariátricos, urológicos e mamários, além de mais de três mil consultas, seis mil exames laboratoriais e mais de 1.100 exames de imagem.

“Esse mutirão é mais uma demonstração da missão do nosso hospital com a saúde dos sergipanos que aguardam por procedimentos essenciais. A nossa parceria com o Governo do Estado e a Secretaria Estadual de Saúde tem permitido ampliar o acesso a cirurgias e oferecer cuidado de qualidade a quem mais precisa. Ao unir o Opera Sergipe às campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, reforçamos ainda mais a importância de prevenir e tratar de forma integrada, garantindo qualidade de vida para a população”, destacou a interventora judicial do Cirurgia, enfermeira Márcia Guimarães.

Texto e foto ascom Hospital Cirurgia