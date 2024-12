HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ISABEL REALIZA PRIMEIRA CIRURGIA ORTOPÉDICA PARA REMOÇÃO DE UM PARAFUSO

O Centro Cirúrgico do Hospital e Maternidade Santa Isabel, realizou no último dia 27, pela primeira vez, uma cirurgia ortopédica de retirada de material de implante. O procedimento foi conduzido pelo ortopedista Dr. Eldon Bezerra, com o apoio do anestesista Dr. Renan Argolo e de toda a equipe cirúrgica e de radiologia.

A cirurgia consistiu na remoção de um parafuso ortopédico que estava causando incômodos em uma paciente. O implante, que fazia parte de uma cirurgia anterior no joelho, estava se sobressaindo, gerando desconforto. A retirada do material, embora simples, exigiu o uso de um aparelho de radioscopia para garantir a precisão da operação, além do auxílio de instrumentos cirúrgicos especializados.

“O procedimento foi simples, foi a retirada de um material de implante do joelho de uma paciente que estava sentindo incômodo por causa do parafuso que estava se sobressaindo e a gente conseguiu fazer o procedimento com toda tranquilidade”, afirmou Dr. Eldon Bezerra.

O Centro Cirúrgico da unidade está preparado para realizar uma variedade de procedimentos, contando com 5 salas cirúrgicas e, em breve, será ampliado com mais uma sala, equipada com tecnologia de ponta. A estrutura ainda inclui uma moderna sala de recuperação e uma equipe altamente qualificada, garantindo uma experiência de alta qualidade tanto para os médicos quanto para os pacientes.

Foto Ascom HMSI

Por Danilo Cardoso