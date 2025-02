HOSPITAL NESTOR PIVA: ENFERMEIROS E OS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM RECEBERÃO PISO NACIONAL DAS CLASSES

A partir de desta sexta-feira (07), o Hospital Municipal Nestor Piva está sob nova gestão. O Instituto de Gestão e Cidadania (IGC) assume oficialmente a administração da unidade, em substituição ao Centro Médico do Trabalhador. A transição foi concluída com o acompanhamento da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), garantindo a passagem de gestão de forma segura, transparente e sem qualquer impacto para a população.

Com o novo contrato, a Prefeitura de Aracaju terá uma economia anual de R$ 5,48 milhões.

O corpo diretivo da SMS, membros estratégicos da pasta e a secretária municipal da Saúde, Débora Leite, participaram ativamente das tratativas e do ato de transição – realizado na madrugada desta sexta-feira, 7, reforçando o compromisso da Prefeitura de Aracaju com a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde. “Nosso objetivo é garantir aos usuários um pleno atendimento, mantendo a assistência humanizada e eficiente”, afirmou Débora.

A secretária informou que permanecerá no Nestor Piva para acompanhar os trabalhos do IGC neste primeiro dia de gestão. Além disso, foi garantida aos profissionais do hospital – que estavam contratados pelo Centro Médico do Trabalhador – a permanência no serviço. “Essa é uma forma de valorizarmos a experiência desses trabalhadores e reconhecermos a importância da atuação deles na prestação dos serviços no Nestor Piva”, avaliou Débora.

Piso Nacional

Durante a transição das empresas, a secretária de Saúde transmitiu um comunicado da prefeita Emília Corrêa: o pagamento do piso nacional para enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam no Hospital Nestor Piva. “É uma demonstração de reconhecimento e de valorização dessas categorias profissionais”, destacou Débora.

A mudança de gestão do Nestor Piva estimulou a esperança da dona de casa Gilvânia Sebastião, 47 anos, por um aprimoramento do atendimento. “Cheguei às 5h40 e em poucos minutos já fui atendida pelo médico. Se continuar assim vai ser muito bom pra todos nós que precisamos do serviço público para cuidar da saúde”, disse. A SMS reforça que o Hospital Nestor Piva funciona 24 horas por dia, com atendimento de qualidade, segurança para os pacientes e compromisso com o bem-estar da população.

Com informações e foto da SMS