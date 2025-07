HOSPITAL REGIONAL DE GLÓRIA FAZ BALANÇO E REGISTRA AUMENTO DE 7,3% NOS ATENDIMENTOS DE PORTA EM 2025

O Hospital Regional Governador João Alves Filho (HRG), em Nossa Senhora da Glória, registrou 54.492 atendimentos de porta, entre janeiro e junho de 2025, nas especialidades de clínica médica, pediatria, ortopedia e maternidade. No mesmo período do ano passado, a unidade contabilizou 47.950 atendimentos, o que representa um crescimento de 7,3%.

O HRG atende casos de baixa e média complexidade, garantindo a assistência da população do município e regiões vizinhas do alto sertão sergipano. Mesmo diante do aumento da demanda, a qualidade do atendimento tem sido mantida com foco na humanização, como ressalta a superintendente do hospital, Everlyn Karla. “Apesar do crescimento no número de atendimentos, o hospital tem prestado um serviço de excelência para a população do sertão sergipano. Isso só é possível graças ao compromisso das equipes e aos investimentos realizados pela Secretaria de Estado da Saúde para ampliar a capacidade de atendimento da unidade”, afirmou.

O autônomo José Jacinto de Oliveira, de 39 anos, foi um dos pacientes atendidos recentemente na unidade. Ele deu entrada no hospital no dia 4 de julho, com um quadro de diabetes descompensada e inflamação em um dos dedos, e elogiou o acolhimento recebido desde o atendimento de porta. “Cheguei com quadro de diabetes alta e o dedo inflamado, mas logo fui atendido. Desde então, o tratamento tem evoluído bem. Graças a Deus estou sendo muito bem cuidado. Os enfermeiros e os médicos têm me tratado com atenção e carinho, e a cada dia estou me sentindo melhor”, contou.

O Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Saúde tem adotado medidas para fortalecer a rede hospitalar no interior, com ações que incluem reestruturação física do pronto-atendimento do HRG, prevista para iniciar em agosto deste ano, bem como a aquisição de novos equipamentos e reforço no quadro de profissionais.

Ainda com relação aos investimentos, está prevista a entrega da primeira Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do sertão, que ofertará 10 leitos intensivos e fortalecerá a capacidade de resposta do hospital em casos de maior complexidade. A nova estrutura representa um marco para a saúde pública regional.

Foto: Mário Sousa