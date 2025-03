HU DE LAGARTO COM PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO GERAL, TORÁCICO E NUTRÓLOGO

O Hospital Universitário de Lagarto da Universidade Federal de Sergipe (HUL-UFS), vinculado à Rede Ebserh, abriu inscrições para a contratação temporária de médicos. O edital nº 01/2025 oferece dez vagas, e os interessados podem se inscrever de 28 de março a 7 de abril pelo site ebserh.gov.br, na seção de concursos e seleções.

O processo seletivo oferece vagas para as especialidades de cirurgia geral (8), nutrologia (1) e cirurgia torácica (1). Os profissionais contratados terão carga horária de 24 horas semanais e remuneração acima de R$10 mil.

Reforço na assistência e no ensino

A gerente de Atenção à Saúde do HUL-UFS, Camilla Santana, destaca a importância da seleção para a continuidade e aprimoramento dos serviços oferecidos pelo hospital. “O HUL é uma unidade de referência para Urgência e Emergência, oferecendo atendimento de qualidade e se destacando também nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Atendendo a toda a região Centro-Sul do estado, o hospital tem um papel fundamental na formação e qualificação de profissionais. As vagas abertas nas especialidades de Cirurgia Geral, Cirurgia Torácica e Nutrologia são muito importantes para garantir a continuidade dos serviços assistenciais e a excelência no ensino, que também é uma das suas principais missões”, explica Camilla.

Para o processo seletivo, os critérios de avaliação, aprovação e classificação serão baseados na avaliação curricular de títulos e experiência profissional. Por isso, é essencial que o candidato preencha corretamente o formulário eletrônico de inscrição e anexe o currículo, junto com a documentação comprobatória dos títulos e da experiência profissional.

Ampliação dos serviços hospitalares no HUL-UFS/Ebserh

A contratação desses novos profissionais fortalece o compromisso da Ebserh na gestão dos hospitais universitários pelo Brasil com excelência, promovendo ensino, pesquisa e assistência à saúde dos lagartenses e região centro-sul de Sergipe.

Em 2024, mais de 300 profissionais foram contratados para reforçar a equipe e reduzir os impactos da alta demanda assistencial. Além desse reforço, o HUL-UFS está construindo o Complexo Administrativo, Ensino, Pesquisa e Imagem (Caepi), uma nova estrutura que, quando concluída, ampliará a capacidade do hospital com a inclusão de aproximadamente 30 novos leitos.

Sobre a Ebserh

O HUL-UFS faz parte da Rede Ebserh desde 2017. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e atualmente administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

