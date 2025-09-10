HU DE ARACAJU E LAGARTO REALIZAM MUTIRÃO COM MAIS DE 1.700 ATENDIMENTOS EM SAÚDE NO DIA 13 DE SETEMBRO

No próximo sábado (13), haverá o Dia E do projeto Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas, um esforço coordenado com a realização simultânea de cirurgias eletivas, consultas, exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos em todos os 45 hospitais universitários federais da Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, em todas as regiões do país. Vinculados à Ebserh, os Hospitais Universitários da Universidade Federal de Sergipe em Aracaju (HU-UFS) e em Lagarto (HUL-UFS) participarão da ação, com a realização de cirurgias, exames e consultas, totalizando mais de 1700 atendimentos em saúde ao longo deste sábado.

Nos dois hospitais de Sergipe, serão recebidos pacientes que aguardam em fila de espera por cirurgia, exame ou consulta. De acordo com Flávia Janólio, gerente de Atenção à Saúde do HU-UFS, a realização do mutirão é parte de um esforço conjunto entre a Ebserh e o Ministério da Saúde para garantir a celeridade no acesso aos procedimentos já indicados aos usuários do SUS. “Este mutirão representa um momento importante para a assistência à saúde em Sergipe. Estamos ampliando o acesso da população a procedimentos especializados e contribuindo para a redução de filas do SUS no estado”, destaca a gestora.

Para o gerente de Atenção à Saúde do HUL-UFS, Alexandre Machado, o Dia E representa o fortalecimento do SUS. “Ao promover simultaneamente em todos os hospitais universitários federais um mutirão de cirurgias eletivas, consultas, exames e procedimentos terapêuticos, a Ebserh demonstra a capacidade de articulação e de resposta da rede em benefício da população que depende do SUS. Essa iniciativa contribui de forma concreta para reduzir as filas de espera e garantir maior acesso a serviços especializados, ampliando a resolutividade da assistência. No HUL, mobilizamos equipes multiprofissionais em um esforço coletivo para atender à comunidade. Para nós, que somos referência em saúde na região Centro-Sul de Sergipe, esta ação tem um significado especial: além de reforçar o compromisso social e acadêmico do hospital, aproxima ainda mais a universidade da população, oferecendo cuidado qualificado e humanizado”, resume o gestor.

“O Dia E reafirma a missão do HUL e da Ebserh de unir ensino, pesquisa e assistência em prol de um SUS mais justo e acessível, fortalecendo a rede pública de saúde e trazendo impactos diretos para a vida das pessoas da nossa região”, complementa Alexandre.

Confira, a seguir, a relação completa dos procedimentos programados para o Dia “E” do Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas em Sergipe:

Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS):

CIRURGIAS

Digestiva

Plástica

Urologia

Ortopedia

Proctologia

EXAMES

Ecografia

Endoscopias pediátricas

Densitometria

Tomografia

Ressonância com contraste para endometriose

Ressonância sem contraste

Endoscopia digestiva

Eletrocardiograma

Ultrassonografia

Laboratoriais

CONSULTAS

Avaliações pré-anestésicas

Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS)

CIRURGIAS

Cirurgias da mão

Ortopédicas

Aparelho digestivo

EXAMES

Tomografias (com e sem contraste)

Ecocardiogramas

Ultrassonografias

CONSULTAS

Ortopedia clínica

Endocrinologia

Psiquiátrica infantil

Dia “E” Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas

O Dia “E” faz parte do projeto Ebserh em Ação 2025, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação (MEC). Trata-se de uma iniciativa estratégica com o objetivo de ampliar o acesso da população brasileira a cirurgias eletivas e procedimentos diagnósticos e terapêuticos em todo o país. Alinhado ao programa Agora Tem Especialistas, lançado pelo presidente Lula com o Ministério da Saúde, o projeto contribui diretamente para a redução das filas e do tempo de espera no Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2025, já foram realizados nacionalmente, na Rede Ebserh, 166 mutirões.

Desde seu lançamento, o Ebserh em Ação tem mobilizado os 45 hospitais universitários federais da Rede Ebserh, promovendo mutirões, turnos extras e envolvimento direto de residentes e graduandos, reforçando o compromisso com a formação profissional, o atendimento humanizado e as necessidades da população.

Sobre a Ebserh

O HU-UFS e o HUL-UFS fazem parte da Rede Ebserh desde 2013 e 2017, respectivamente. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Texto e foto: Williany Bezerra