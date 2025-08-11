HU-UNIVERSIDADE FEDERAL INCORPORA DIAGNÓSTICO DE TOXOPLASMOSE CONGÊNITA AO TESTE DO PEZINHO

O Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), passou a oferecer, desde o último dia 1° o exame para diagnóstico de toxoplasmose congênita. A análise está sendo ofertada no Serviço de Referência em Triagem Neonatal de Sergipe, que funciona no HU-UFS/Ebserh como parte integrante do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), popularmente conhecido como ‘teste do pezinho’.

O ‘teste do pezinho” é um programa de rastreamento populacional que tem como objetivo geral identificar distúrbios e doenças no recém-nascido em tempo hábil, a fim de oferecer um tratamento adequado e contínuo aos pacientes com diagnósticos positivos, reduzindo a morbimortalidade e melhorando a qualidade de vida das pessoas.

De acordo com a coordenadora do Serviço de Referência em Triagem Neonatal de Sergipe, Flávia Costa, que é chefe substituta da Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico do HU-UFS-Ebserh, a identificação precoce da toxoplasmose congênita atende à ampliação prevista na Lei nº 14.154/2021, que incluiu o exame entre os procedimentos obrigatórios. Para ela, a detecção antecipada da doença é essencial para evitar complicações graves.

“A toxoplasmose congênita pode não apresentar sintomas evidentes no nascimento, mas as sequelas podem surgir mais tarde, como cicatrizes de retinocoroidite [processo inflamatório no olho], retardo mental, crises convulsivas e problemas visuais e motores. Por isso, identificar a doença o mais cedo possível é fundamental para iniciar o tratamento e reduzir riscos”, explica.

Procedimento

O exame é feito a partir da coleta de sangue em papel filtro, no mesmo procedimento do teste do pezinho, com a pesquisa do anticorpo IgM contra o Toxoplasma gondii. A coleta deve ser realizada preferencialmente entre o terceiro e o quinto dia de vida, nas Unidades Básicas de Saúde de todos os municípios sergipanos.

Antes da ampliação, o teste do pezinho realizado pelo HU-UFS incluía a detecção de hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, anemia falciforme, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. Em caso de diagnóstico positivo, as crianças passam a ser acompanhadas por uma equipe multiprofissional composta por médicos, enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais, farmacêuticos, psicólogos, técnicos de laboratório, assistentes administrativos e recepcionistas.

Flávia Costa alerta sobre as consequências que a toxoplasmose congênita, quando não tratada, pode trazer. “Sequelas tardias são comuns nos casos não diagnosticados, e estudos brasileiros apontam maior gravidade e frequência de lesões oftalmológicas. Com a triagem, é possível intervir precocemente e melhorar a qualidade de vida dessas crianças”, destaca.

O HU-UFS, vinculado à Rede Ebserh, é o Serviço de Referência em Triagem Neonatal do Estado de Sergipe, conforme Portarias nº 451/SAS/MS (2001), nº 501/SAS/MS (2013) e nº 368/SAS/MS (2014). A gestão do PNTN em Sergipe é de responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Sobre a Ebserh

O HU-UFS faz parte da Rede Ebserh desde outubro de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

