IARA MARTINS LOTA AS RUAS DE PACATUBA EM UM AGRANDE CAMINHADA E FICA PERTO DA VITÓRIA NO DIA 06

Nesta sexta-feira (27), uma multidão de gente formou uma grande onda verde e azul e invadiu as ruas da cidade de Pacatuba em uma grande caminhada. Eram apoiadores da candidata à prefeita, Iara Martins (PSD), que mostrou força e está cada vez mais perto da vitória.

Tudo começou com uma “Pisadinha”, que concentrou as mulheres no conjunto Albano Franco e os homens no trevo do Fórum, na entrada da cidade. Depois, a candidata Iara, o candidato a vice-prefeito, Jerônimo, e o ex-prefeito do município, Alexandre Martins, lideraram uma grande passeata, que lotou as principais vias da cidade.

Acompanhados de uma multidão, eles saíram da praça Nossa Senhora de Lourdes, percorreram diversas ruas e encerraram na praça do conjunto Bugio. Por onde passavam, o povo pacatubense recepcionava com acenos e sorrisos em recepção aos candidatos e seus apoiadores.

“Foi um momento lindo da nossa campanha. Fiquei emocionada de ver tanta gente nos acompanhando, pessoas que vieram de vários locais de Pacatuba, dos povoados e localidades, e acreditam em nosso projeto e mostraram hoje que nosso município vai continuar crescendo. Só gratidão”, disse Iara.

A candidata disputa o Executivo municipal pela primeira vez, mas conta com o apoio do seu esposo e ex-prefeito do município por dois mandatos consecutivos, Alexandre Martins (2013-2021), além da atual prefeita, Manuela Martins.

