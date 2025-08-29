IGC BRASIL E TCE-CE INICIAM DIÁLOGO PARA FORTALECER MODELO DE GESTÃO DA SAÚDE POR MEIO DE ORGANIZAÇÕES

Em um esforço para aprimorar a gestão pública da saúde, o Instituto de Gestão e Cidadania (IGC Brasil) iniciou um diálogo estratégico com técnicos e gestores do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

A reunião, realizada na última semana, visou abrir um canal institucional de comunicação focado no fortalecimento do modelo de gestão da saúde por meio de Organizações Sociais (OSs).

Durante o encontro, o IGC Brasil apresentou um panorama sobre os avanços, desafios e limitações do modelo de gestão, destacando os benefícios em termos de eficiência e qualidade que os contratos de gestão podem proporcionar à saúde pública, sempre com responsabilidade, transparência e competência técnica.

Herbert Lobo, presidente do IGC Brasil, enfatizou a importância da colaboração entre instituições para o desenvolvimento de soluções eficazes na administração pública:

“A presença ativa de órgãos como o TCE-CE é fundamental para consolidar modelos de gestão baseados em boas práticas. Essa parceria orienta municípios e organizações sociais na aplicação eficiente dos recursos públicos, com foco em resultados sociais concretos e duradouros”, afirmou Lobo.

Além de sua atuação em diversos estados, o IGC Brasil tem se consolidado em Sergipe como um exemplo de gestão de excelência, com destaque para a administração do Hospital Nestor Piva. A unidade de saúde, sob a gestão do IGC, tem sido um reflexo do compromisso com a melhoria da saúde pública local, com foco no atendimento de qualidade à população sergipana.

Com um histórico de inovação e compromisso com a excelência, o IGC Brasil reafirma seu papel como referência nacional na gestão de unidades públicas de saúde, sempre pautado na defesa do direito fundamental à saúde e na melhoria contínua dos serviços prestados à população.

Por Rafael Almeida – ASCOM IGC BRASIL