II Corrida dos Servidores se consolida como marco de celebração ao funcionalismo público em Sergipe

Mais importante que conquistar um lugar no pódio, o cuidado com a saúde física e mental esteve entre os principais motivos que levaram milhares de servidores públicos a participar da II Corrida dos Servidores, neste domingo, 19, na Orla da Atalaia, em Aracaju. A competição, realizada pelo Governo de Sergipe, sob a organização da Secretaria de Estado da Administração (Sead), se consolidou como um marco da programação celebrativa do Mês do Servidor. Com provas de 3,2 km, 5 km, 10 km e 15 km, a maior corrida de rua do funcionalismo público sergipano teve o apoio do Banco do Estado de Sergipe (Banese) e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).

Destinada aos servidores dos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual, a competição envolveu também servidores do Poder Judiciário, que mantém cooperação formal com a Sead para atividades de bem-estar. Além disso, dado o sucesso da primeira, a prova recebeu, na condição de convidados que manifestaram interesse em participar, servidores do Poder Legislativo, Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de Contas de Sergipe, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

Depois de sinalizar a largada oficial da prova, junto à primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social, Erica Mitidieri, o governador Fábio Mitidieri se juntou aos competidores e participou da prova dos 5 km. Segundo o chefe do Executivo de Sergipe, a competição representa um grande evento de confraternização dos servidores públicos. “Primeiro, quero destacar o sucesso do retorno dos Jogos Servidores, desde o ano passado, e agora chega à segunda edição a Corrida do Servidores, com a marca de 3.500 inscritos e mais 300 convidados”, comemorou.

Para o governador, a Corrida dos Servidores oportuniza um momento especial de encontro e de vivência entre os servidores de todo o Estado. “Estou feliz e está de parabéns a Sead, que organizou isso com muito carinho, obviamente com o apoio das outras secretarias e de todo o governo para que desse tudo certo, e a gente chega ao final de mais uma Corrida podendo agradecer a Deus, porque foi um sucesso, as pessoas na rua comemorando, brincando, mandando um abraço, todo mundo festejando a segunda Corrida dos Servidores. E ano que vem tem mais”, antecipou Mitidieri.

Secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes afirmou que a II Corrida dos Servidores representa um momento de celebração, mas, sobretudo, de valorização e de reconhecimento da importância do funcionalismo público e de promoção da integração entre os Poderes públicos. “A corrida foi um sucesso, servidores muito felizes. E neste ano a festa foi ainda mais bonita porque nós tivemos a participação de todos os Poderes estaduais e de órgãos e entidades do governo federal. Então foi uma festa linda feita para os servidores, pelos servidores”, destacou.

Segundo a presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargadora Iolanda Guimarães, além de promover a integração entre os servidores e entre os Poderes, a Corrida dos Servidores é um importante incentivo à prática esportiva e ao cuidado com a saúde física e mental. “Todos os programas de bem-estar são bem-vindos. Fazem bem ao corpo, à mente, e o Tribunal está aqui para apoiar e prestigiar essa iniciativa da Secretaria de Administração”, afirmou.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, além de incentivar a prática esportiva entre os servidores da pasta pelo exemplo da sua própria participação na prova, demonstrou também preparo físico. A gestora conquistou o primeiro lugar na categoria Geral Feminino 10 km. Para ela, a competição representa uma das melhores corridas de rua do calendário sergipano.

“Foram 3.500 corredores fazendo uma festa linda na Orla de Atalaia. Percurso perfeito, água gelada, cronometragem, tudo muito organizado. De parabéns o Governo de Sergipe, Secretaria da Administração, que fez essa linda festa para todos os servidores, mas que ganha, na verdade, é toda a população sergipana, porque isso daqui é realmente uma alegria, é uma festa muito grande”, celebrou a secretária do Esporte e Lazer.

Para o diretor presidente do Banese, Marco Queiroz, é uma honra para a instituição poder apoiar a realização de uma competição esportiva voltada aos servidores públicos. “O Banese está presente com muito orgulho e tem muita satisfação de colocar a sua marca num evento de valorização do servidor. Essa Corrida é uma demonstração do olhar da Administração estadual para quem constrói o resultado do governo. E a secretária Lucivanda está de parabéns por essa grande festa, essa grande demonstração de carinho com o servidor público”, reconheceu.

Premiação e convocação

A competição garantiu medalha de participação a todos que concluíram o percurso, conforme o regulamento da prova, e premiou com troféus os cinco primeiros colocados na categoria Geral. Além disso, os três primeiros colocados em todas as categorias (Geral, PcD e Idoso), em todos os percursos, conquistaram também troféus e premiação em dinheiro.

Os primeiros colocados recebem R$ 800 (15 km), R$ 700 (10 km), R$ 600 e R$ 400 (3,2 km); os segundos, R$ 600 (15 km), R$ 500 (10 km), R$ 400 (5 km) e R$ 300 (3,2 km); e os terceiros, R$ 500 (15 km), R$ 400 (10 km), R$ 300 (5 km) e R$ 200 (3,2 km).

Para efetivar a premiação, a Sead convoca todos os atletas classificados para a realização da confirmação presencial de seus dados, na próxima quinta-feira, 23, no auditório da Sead – rua Duque de Caxias, 346, São José, Aracaju -, das 9h às 12h.

Primeiro lugar Geral na prova de 15 km, Tiago Souza, servidor da Secretaria de Estado da Educação em Itaporanga D’Ajuda, conta que a conquista é resultado de uma rotina de treinos diários. “Essa é uma competição importante, que incentiva o servidor a praticar esporte e ainda promove essa integração, reunindo servidores de diversos órgãos”.

A soldado Vanessa Menezes, da Polícia Militar de Sergipe, conquistou o terceiro lugar nos 10 km feminino. Para ela, a Corrida dos Servidores é uma iniciativa muito importante do Governo do Estado para incentivar o cuidado com a saúde. “Incentiva as pessoas a saírem da zona de conforto, do sedentarismo. Eu já sou corredora, já treino porque eu me preparei para entrar na polícia, aí acabei me encontrando na corrida, peguei gosto e virei corredora amadora e sigo treinando”, disse a atleta.

Para abrilhantar ainda mais a festa e embalar o público, a arena da II Corrida dos Servidores contou, ao longo da manhã, com apresentações de DJ e das bandas Os Faranis e Bruninho Top 7.

Foto: Roberto Queiroz

Foto: Roberto Queiroz