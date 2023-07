II Fórum de Ensino Superior do Crea-SE coloca em destaque as Diretrizes Curriculares e Atribuições Profissionais

No próximo dia 21 de julho, o cenário educacional será palco de um evento transformador para a formação de futuros profissionais da engenharia, agronomia e geociências. O II Fórum de Ensino Superior, promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE), trará à tona duas importantes pautas: “Diretrizes Curriculares e Atribuições Profissionais” e “Cadastramento de cursos e suas diversas atribuições e ofertas EAD”. O evento será realizado a partir das 8horas na sede do Crea-SE.

“Em um mundo em constante evolução, em que novas tecnologias e desafios surgem diariamente, a iniciativa em promover esse debate junto aos coordenadores de cursos abrangidos pelo Sistema Confea/Crea mostra-se essencial para o aprimoramento da educação, o desenvolvimento das áreas de engenharia, agronomia e geociências, bem como para a qualificação dos profissionais e integração instituições de ensino e conselho profissional”. É o que afirma o presidente do Crea-SE, engenheiro civil Jorge Roberto Silveira

Um dos pontos centrais do Fórum é a discussão sobre as “Diretrizes Curriculares e Atribuições Profissionais”. “Diante de um contexto educacional em constante transformação, é fundamental atualizar e adequar os currículos acadêmicos para atender às demandas da sociedade e do mercado de trabalho”, afirma o coordenador da Comissão de Educação e Atribuição Profissional do Crea-SE, engenheiro eletricista, Almir Querino de Melo.

Adriana Maria Tonini, presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia, será a responsável por ministrar o tema “Os currículos acadêmicos e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs). Sua expertise no assunto proporcionará uma visão ampla e aprofundada das diretrizes educacionais, inspirando os coordenadores a implementar mudanças que tornem a formação em engenharia ainda mais sólida e atualizada.

Outro ponto de grande relevância é a abordagem sobre o “Cadastramento de cursos e suas diversas atribuições e ofertas EAD”. O tema será ministrado pelo Superintendente de Integração do Sistema Confea/Crea, Osmar Barros Júnior que trará para debate à necessidade de promover uma transformação nos cursos de engenharia, buscando uma formação mais prática e alinhada às demandas atuais, preparando os futuros profissionais para os desafios do mercado. O Superintendente também vai destacar a questão da fragmentação das atribuições profissionais decorrente do grande número de cursos e títulos na área da engenharia, pontuando a importância de buscar uma maior integração e harmonização entre as diferentes áreas de atuação, a fim de evitar sobreposições e conflitos de competências.

Foto assessoria

Por Íris Valéria