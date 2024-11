INAUGURAÇÃO DO VILLAGE IRONMAN É APROVADA POR ATLETAS E TURISTAS; EVENTO ANTECEDE A COMPETIÇÃO DE TRIATHLON

A Orla de Atalaia, em Aracaju, foi palco nesta quinta-feira (21), da abertura oficial do Village Ironman, evento que antecede a competição de triathlon mais desafiadora do mundo. Esta é a primeira vez que Sergipe recebe o circuito, com expectativa de integrar o calendário anual do Ironman, atraindo atletas e turistas de várias partes do Brasil e do exterior.

A cerimônia de abertura contou com a presença do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, e do prefeito Edvaldo Nogueira, além de outras autoridades sergipanas. “Receber um evento deste porte é uma grande conquista para Sergipe e abre novas portas para o desenvolvimento esportivo na região. Além de inspirar nossos jovens atletas, a prova coloca o estado no radar do esporte mundial, promovendo o triathlon e incentivando a prática esportiva em diversas modalidades”, colocou a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, presente no evento.

Funcionando de 21 a 24 de novembro, o Village Ironman ocupa uma área revitalizada da Orla de Atalaia e oferece aos visitantes uma série de experiências. Além de estandes de patrocinadores e suporte técnico aos atletas, o espaço conta com lojas, exposições e um ambiente projetado para promover a interação entre participantes e público.

O evento também valoriza a cultura e o turismo local. Um estande especial do Governo de Sergipe exibe artesanato, apresentações culturais e sabores típicos, fortalecendo a economia regional e oferecendo aos visitantes uma imersão na tradição sergipana. “A intenção é valorizar nossa identidade cultural e mostrar que Sergipe é muito mais do que um destino de provas esportivas; é um estado rico em história, arte e tradição”, destacou o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles.

Aprovação

O triatleta paulista Frederico Gomes elogiou a organização do evento e o cuidado com a infraestrutura local. “A expectativa para a prova é a melhor possível. Vai ser muito bom. As primeiras impressões foram excelentes. A limpeza da cidade, a organização que a gente encontrou aqui quando chegou realmente foi diferenciada, e a gente está acostumado a fazer prova no Brasil inteiro, então está de parabéns. Com certeza absoluta, estaremos aqui em 2025, se tiver prova novamente aqui na cidade”, elogiou.

Assim como ela, os jovens irmãos Benjamin e Bernardo, de 9 e 8 anos, se mostraram animados para a competição IronKids, ressaltando a oportunidade única de participar do evento em Aracaju. ”A gente chegou ontem, e eu acho que essa prova vai ser bem quente”, conta Bernardo. “Estou achando bem legal viajar para cá, e espero fazer uma boa prova”, completou Benjamin.

Programação

21 de novembro

14h – 19h – IRONMAN Village – Praça de Eventos

14h – 18h – Entrega de Kits – IRONMAN Village – Praça de Eventos

22 de novembro

9h – 19h – IRONMAN Village – Praça de Eventos

9h – 18h – Entrega de Kits – IRONMAN Village – Praça de Eventos

16h – 17h – Plantão de Dúvidas sobre o Congresso Técnico com os diretores de prova – SAC (IRONMAN Village)

23 de novembro

8h – IRONKIDS – Praça de Eventos

8h30 – 19h – IRONMAN Village – Praça de Eventos

9h – 12h – Entrega de Kits

10h30 – 11h30 – Plantão de Dúvidas sobre o Congresso Técnico com os diretores de prova – SAC (IRONMAN Village)

13h – 19h – Bike Check-in T1 – de acordo com nº de peito

13h – 17h – Abertura da T2 – Praça de Eventos

24 de novembro

7h30 – 18h – IRONMAN Village – Praça de Eventos

3h30 – 4h30 – Transporte da T2 para a largada – Exclusivo para atletas – Praça de Eventos

4h – 5h15 – Acesso dos Atletas à Área de Transição 1

5h30 – 6h – Largada – Natação – Foz Vaza Barris

10h30 – Premiação Geral – Top 3 – Praça de Eventos

12h30 – 15h30 – Bike Check-Out – Transição 2 (Praça de Eventos)

12h30 – 15h30 – Achados e Perdidos – Transição 2 (Praça de Eventos)

18h – Premiação Faixa Etária (Top 5 por categoria) Praça de Eventos

19h30 – Distribuição de Vagas – Faixa Etária – IRONMAN 70.3 World Championship – Praça de Eventos

Endereços

Foz Vaza Barris – Mosqueiro – (natação e transição 1) – Ponte Joel Silveira SE-100 (próximo à Rua José Francisco Matias, 2412)

Praia de Atalaia – Praça de Eventos – (transição 2 e chegada) – Avenida Santos Dumont, 1800, Atalaia, Aracaju – SE

Com informações da ASN – Foto: César de Oliveira