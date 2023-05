Influenza: Com baixa adesão, Secretaria Municipal de Aracaju amplia campanha para população geral

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), ampliou a vacinação contra influenza para a população geral. Iniciada em abril, a campanha, na capital sergipana, imunizou apenas 64.061 pessoas do grupo prioritário, o que representa pouco mais de 29% do público-alvo, que é de 223.442. A meta é vacinar 90% deste grupo.

Com a ampliação do público, todas as pessoas acima de seis meses de idade podem receber o imunizante e a campanha segue até o dia 31 deste mês. De acordo com a coordenadora de Imunização da SMS, Larissa Ribeiro, a campanha contra a influenza é anual e foi destinada a grupos prioritários específicos, os quais são considerados mais vulneráveis ao agravamento dos sintomas do vírus da doença.

“Mesmo com todas as estratégias realizadas pela Prefeitura de Aracaju, como horário estendido durante a semana nas Unidades Básicas de Saúde [UBSs], pontos de vacinação nos três shoppings da capital e Dia D de vacinação, ainda assim foi registrada baixa adesão da população. Por isso, a campanha foi ampliada para toda a população com mais de seis meses de idade”, explica.

Ainda segunda Larissa, é importante que a população compareça aos pontos de vacinação o quanto antes, já que a campanha será realizada até o fim deste mês, e o envio de novas doses só será realizado pelo Ministério da Saúde (MS) na próxima campanha de vacinação, que só ocorrerá em 2024.

“A formulação da vacina é anualmente atualizada para que a dose seja efetiva na proteção contra as cepas do vírus que circularam no ano anterior. O imunizante contra a influenza pode ser aplicado com qualquer vacina do Programa Nacional de Imunizações, inclusive com as da covid-19”, enfatiza.

Pontos de vacinação

Nas 45 UBSs, a vacinação contra a influenza ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h; entre estas, 16 Unidades possuem horário estendido, até às 18h, são elas: Antônio Alves, Augusto Franco, Ministro Costa, Dona Sinhazinha, Ávila Nabuco, Marx de Carvalho, Hugo Gurgel, Joaldo Barbosa, Manoel de Souza, Edézio Vieira de Melo, Cândida Alves, Dona Jovem, Francisco Fonseca, José Machado, José Calumby Filho e Onésimo Pinto.

Já nos três shoppings da capital, a vacinação é ofertada somente para as pessoas acima de 5 anos de idade, de segunda a sábado, das 10h às 16h. Para receber os imunizantes contra a influenza é preciso apresentar documento com foto e cartão de vacina.

Foto: Marcelle Cristinne