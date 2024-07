INGRESSOS FÍSICOS PARA O LEGENDS SERGIPE ESTÃO À VENDA NA BILHETERIA DO BATISTÃO; PARTIDA ACONTECERÁ NO DIA 27

Os ingressos físicos para o jogo Legends Sergipe já estão à venda na bilheteria da Arena Batistão, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A compra pode ser feita com dinheiro, via Pix e nos cartões de crédito ou débito. Os ingressos digitais continuam disponíveis no portal Sympla.

Para compra de meia-entrada, é obrigatória a apresentação de documento de identidade e carteirinha de estudante válida.

O Legends Sergipe é promovido pelo Governo do Estado, na programação alusiva aos 55 anos do Estádio Batistão. A partida é organizada pela MTR7, empresa com experiência na realização de eventos esportivos centrada no futebol.

A competição reunirá jogadores lendários como Adriano Imperador, Seedorf, Makelele e muitos outros estarão em campo, revivendo momentos gloriosos para mostrar porque são eternas lendas do esporte.

Foto: Jhonny Canon