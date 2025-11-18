INOVAÇÃO: HOSPITAL DE CIRURGIA IMPLANTA O USO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EM 100% DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Referência em qualidade assistencial entre as unidades hospitalares filantrópicas de Sergipe, o Hospital de Cirurgia (HC) atingiu a marca de utilizar certificação digital entre 100% de sua equipe multidisciplinar nos processos de checagens, evoluções, prescrições e prontuários dos pacientes, por meio do sistema de gestão hospitalar Tasy.

De acordo com a coordenadora de sistemas do HC, Karla Ciqueira, essa conquista representa um alto nível de maturidade digital. “Garantimos a validade legal dos registros eletrônicos através da certificação digital em todas as etapas assistenciais. Além disso, integramos o cuidado do paciente à gestão hospitalar, aumentando a eficiência e a qualidade do atendimento”, destaca.

A coordenadora explica que o uso dos certificados digitais eleva a segurança e a confiabilidade das informações registradas no prontuário eletrônico. “A certificação atende ao padrão ICP-Brasil, conferindo autenticidade e validade jurídica a todos os documentos gerados no sistema. Eles têm o mesmo valor de um documento em papel assinado à mão. Além disso, a assinatura digital vincula de forma inequívoca o ato ao profissional que o realizou, sendo muito mais difícil de falsificar”, afirma.

Para que toda a equipe multidisciplinar aderisse ao processo, o HC investiu em estrutura e capacitação. “Foram contratados os serviços da Certisign, certificadora líder na América Latina, no volume de 1.200 usuários, além de consultoria, treinamento, implantação e suporte. Também foi adquirido o Módulo de Assinatura do Tasy, integrado à Certisign e em conformidade com o padrão ICP-Brasil”, informa Karla Ciqueira.

Gestão integrada e mais segurança ao paciente

O Tasy, adotado pelo Cirurgia, funciona como um ERP (Enterprise Resource Planning) – sistema que integra e automatiza todos os processos administrativos e assistenciais da instituição em uma única plataforma. Essa integração permite o acesso a dados centralizados e em tempo real, otimizando fluxos de trabalho, reduzindo falhas e fortalecendo a segurança das informações clínicas.

Implantado oficialmente em dezembro de 2024 no Cirurgia, o Tasy é desenvolvido pela multinacional Philips e reconhecido mundialmente por promover eficiência operacional, padronização de processos e maior controle da jornada do paciente, do atendimento inicial à alta hospitalar.

A diretora Operacional e de Planejamento do Cirurgia, a enfermeira e administradora Lívia Menezes, ressalta que a certificação digital representa o fortalecimento da política de investimentos do hospital em tecnologia e segurança.

“A missão do Cirurgia é oferecer uma assistência cada vez mais moderna e segura. Por isso, temos investido continuamente em ferramentas e capacitação para garantir essa qualidade e excelência no cuidado aos pacientes”, enfatiza Livia Menezes.

Excelência nos atendimentos

Com esses avanços tecnológicos e estruturais, o Cirurgia consolida sua trajetória de inovação na saúde. Em 2024, a instituição, que é referência em média e alta complexidade para a Rede Estadual de Saúde, conquistou a certificação de Acreditado Nível 1 da Organização Nacional de Acreditação (ONA) – chancela que atesta a excelência na gestão e nos cuidados oferecidos aos usuários.

Para a interventora judicial do Cirurgia, a enfermeira Márcia Guimarães, a conquista reafirma a missão do hospital na prestação de assistência de qualidade aos sergipanos.

“Esse é mais um passo no aperfeiçoamento da gestão e na modernização dos serviços oferecidos à população. O nosso HC, por meio de contrato com o Governo do Estado e Secretaria Estadual da Saúde, tem atuado para ampliar o acesso dos sergipanos a um atendimento digno e resolutivo. Cada avanço tecnológico corrobora com a nossa missão com a transparência, o cuidado e a melhoria contínua da assistência”, finaliza Márcia Guimarães.

