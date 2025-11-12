INTENSIVISTAS DA REDE PRIMAVERA APRESENTARAM OS TRABALHOS CIENTÍFICOS NO XXX CBMI, NO PARANÁ

Com o tema central “De Olho no Futuro”, e nas transformações tecnológicas que estão redesenhando a terapia intensiva, a cidade de Curitiba recebeu, de 06/11 a 08/11, especialistas do Brasil e do mundo durante o XXX Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva (CBMI 2025), para discutir o futuro da terapia intensiva. O evento promovido pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), contou com mais de 300 palestrantes e cerca de 3 mil participantes, que durante os três dia discutiram telemedicina, robótica e equipamentos inteligentes, como ventiladores e monitores, medicina de precisão, assistência centrada no paciente e na família, além das mudanças no ensino em saúde e no mercado de trabalho, além de networking de alto nível, conteúdos atuais, troca de conhecimentos e acesso ao que há de mais moderno na medicina intensiva.

Representando a Rede Primavera, estiveram presentes os intensivistas Dra. Janaina Feijó, Dra. Ana Cecília Quintela, Dr. André Veiga, Dra. Lorena Coelho, Dra. Maylla Sandes, Dra. Thamara Spinola, Dra Eryca Vanessa, Dr Breno Willian e o plantonista Dr.Thiago Caruca, que participaram de discussões relevantes sobre práticas clínicas, avanços tecnológicos e inovação na medicina intensiva, e apresentaram trabalhos científicos que contribuíram para o debate e o compartilhamento de conhecimento na área, reforçando o compromisso da instituição com a pesquisa, a excelência e o aprimoramento contínuo dos cuidados em terapia intensiva.

De acordo com a presidente da Sociedade de Terapia Intensiva e intensivista da Rede Primavera, Dra. Janaína Feijó, o congresso foi um espaço de grande aprendizado e troca, reafirmando o nosso propósito de estar sempre à frente na busca por uma medicina mais humana, eficiente e inovadora, e além disso aproveitaremos a ocasião para parabenizar os Drs Maylla Sandes , Thamara Spinola, Breno William e Eryca Vanessa pela aprovação na prova de título de especialista em medicina intensiva 2025.

Texto e foto assessoria