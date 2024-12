INVESTIMENTOS DE R$ 2 BILHÕES AMPLIAM E QUALIFICAM SERVIÇOS DA SAÚDE PARA OS SERGIPANOS EM 2024

A saúde em Sergipe registrou avanços significativos em 2024, com o fortalecimento e a qualificação dos serviços oferecidos à população. Foram investidos R$ 2 bilhões na ampliação e aquisição de equipamentos para a manutenção da Rede Estadual de Saúde. Programas como o Opera Sergipe e o Enxerga Sergipe desempenharam um papel essencial na recuperação da qualidade de vida de milhares de sergipanos. Além disso, houve investimentos expressivos na modernização e reestruturação das unidades que compõem a rede estadual.

Também se destacaram ao longo do ano, a entrega de 45 novas ambulâncias que contribuíram para reforçar a frota do Samu 192 Sergipe, sendo 17 Unidades de Suporte Avançado (USA) e 28 de Suporte Básico (USB), garantindo a cobertura em todo o estado. Assim como o serviço Aeromédico, que chegou a 212 atendimentos prestados aos sergipanos, fruto da parceria entre o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) e o Grupamento Tático Aéreo (GTA), que tem sido imprescindível para o resgate de pacientes em tempo oportuno nas ocorrências de urgência e emergência do estado.

“Estamos comprometidos em continuar essa trajetória de avanços na saúde pública em Sergipe. Nossa missão é garantir que cada sergipano tenha acesso a um atendimento de saúde de qualidade, que não apenas satisfaça as necessidades imediatas, mas que também promova o bem-estar a longo prazo. Por meio de investimentos contínuos em infraestrutura, capacitação de profissionais e implementação de novos programas, buscamos constantemente aprimorar os serviços oferecidos”, frisou o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri.

Agilidade dos procedimentos

O progresso na saúde é evidenciado pela melhoria do bem-estar e da qualidade de vida dos mais de 20 mil sergipanos que passaram pelo ‘Opera Sergipe’. Um desses pacientes é o sapateiro Paulo Pinheiro, de 62 anos, que tinha hérnia umbilical. “Já convivia há um tempo com essa hérnia, mas confesso que no início não liguei muito. Sentia dores quando andava muito de bicicleta e, para aliviar a dor, precisava me encolher. Foi quando decidi ir atrás da cirurgia. O processo foi muito rápido, hoje me sinto muito feliz em saber que vou conseguir retomar as atividades cotidianas. Esse programa foi uma coisa boa que aconteceu para o povo sergipano”, ressaltou.

Outro programa essencial é o ‘Enxerga Sergipe’, responsável pelas cirurgias oftalmológicas. Implantado em junho de 2023, o ‘Enxerga’ já realizou mais de 7.500 procedimentos de catarata e pterígio, mostrando o impacto positivo que a saúde pública pode ter na vida da população, tanto na celeridade das cirurgias oftalmológicas, quanto no tratamento das doenças que podem levar à perda de visão.

Uma das beneficiadas pelo programa foi a aposentada Iraci Souza Santos, de 78 anos, de Itabaianinha. Para ela, o procedimento representou um novo recomeço em sua vida. “Essa cirurgia foi uma verdadeira bênção. Antes da primeira cirurgia do olho esquerdo, tinha muitas dificuldades, como a visão turva, o que tornava tudo complicado. Após a cirurgia, percebi uma grande diferença, agora consigo ler com e sem óculos. Para mim, está sendo uma experiência incrível e é muito importante que ações assim continuem ajudando quem precisa”, revelou a aposentada.

Acolhimento terapêutico

Sergipe continua a liderar a distribuição responsável e qualificada dos produtos derivados de Cannabis spp. por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Um indicativo do progresso notável é a implementação de dois protocolos clínicos em um intervalo de dez meses. O primeiro é voltado para pacientes com epilepsia refratária que se enquadram em condições específicas, como a síndrome de Dravet, a síndrome de Lennox–Gastaut (SLG) e o Complexo Esclerose Tuberosa (CET). O segundo, aborda o comportamento agressivo em indivíduos com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

Para atender as especificidades, o Governo do Estado criou o Núcleo de Atendimento em Terapias Especializadas (Nate), localizado no Centro Especializado em Reabilitação José Leonel Aquino (CER IV), em Aracaju. Um dos pacientes atendidos é o pequeno Saulo, de 8 anos, que começou a jornada aos 3 anos, devido a uma condição que resulta em acúmulo de líquido no cérebro e também apresenta autismo hiperativo.

“Lidar com uma criança com autismo é desafiador e meu neto pode ser bastante agressivo. A primeira e segunda vez que estive aqui no Nate fui muito bem recebida, e tudo correu de forma adequada. Ele está usando a medicação há cinco meses, já percebi melhoras significativas no quadro dele, pois agora ele consegue lidar melhor com as situações”, contou a avó paterna, Claudiane Torres.

Unidades qualificadas

Em 2024, as unidades assistenciais receberam o investimento de mais de R$ 770 milhões, que corresponde até o mês de outubro, para a reestruturação e operacionalização da rede própria do estado. Os recursos foram aplicados na estrutura física, seja em equipamentos, mobiliários e aquisição de insumos nas unidades hospitalares e especializadas da Rede de Atenção à Saúde, no Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), além de investimentos em tecnologia da Informação e, ações de Vigilância Sanitária e Epidemiológica.

Para atender a demanda da sazonalidade, o Governo do Estado não mediu esforços na ampliação de leitos pediátricos nas unidades estaduais de saúde. Em 2023, a rede estadual de saúde contava com 238 leitos pediátricos, mas durante o período crítico da sazonalidade, a oferta passou de mais 300 leitos, tanto na capital quanto nos hospitais regionais dos municípios. Entre as ampliações significativas, está na área de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, que aumentou de 10 para 30 leitos, representando um crescimento de 200%.

Modernização dos serviços

O Governo do Estado, demonstrando o compromisso com o fortalecimento da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) em Sergipe, lançou o Programa de Fortalecimento das Redes de Inclusão Social e Atenção à Saúde (Proredes), visando melhoria do acesso e da assistência nos serviços de saúde, a fim de promover a integralidade do cuidado para a população sergipana. O investimento para o programa é de 36 milhões de dólares, provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), estabelecido por meio de empréstimo, com garantia da União, e com contrapartida do Estado, no valor de 9 milhões e 100 mil dólares, totalizando 45 milhões e 100 mil dólares, ao longo de cinco anos.

De acordo com a programação físico-financeira do programa, em 2024, foram entregues o equipamento de automatização de sorologia ‘Elisa’ e a instalação do ponto eletrônico em 185 unidades da Rede Estadual de Saúde. Além das entregas realizadas em 2024, encontram-se em processo de execução com previsão de entrega no primeiro semestre de 2025, a aquisição de aparelho acelerador linear para o Hospital do Câncer, aquisição de 19 ambulâncias para implantação do serviço de transporte inter-hospitalar e contratação do projeto de construção do Complexo Materno-Infantil, que ampliarão o atendimento de casos de alta complexidade.

Foto: Mário Sousa