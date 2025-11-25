INVESTIMENTOS DO GOVERNO DE SERGIPE NO SAMU 192 FORTALECEM O SERVIÇO E VALORIZA PROFISSIONAIS DA SAÚDE

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), como parte da assistência à saúde prestada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) aos sergipanos, vive um período de avanço, resultado de uma série de investimentos realizados pelo Governo do Estado para fortalecer a rede de urgência e emergência e garantir atendimento mais ágil e seguro à população sergipana.

Em 2025, a gestão estadual renovou 100% da frota de ambulâncias e motolâncias, entregou novas bases descentralizadas, reforçou as equipes com novos profissionais e sancionou leis que asseguram benefícios e reajustes salariais à categoria.

A renovação da frota representa um marco para o serviço. Desde 2023, a gestão estadual entregou 75 novas ambulâncias, o que permitiu 100% de renovação neste ano. Com isso, o Samu passou a contar com veículos mais modernos, equipados e seguros para o transporte de pacientes, reduzindo o tempo de resposta e ampliando a cobertura no interior do estado.

Além disso, o governo entregou duas novas bases descentralizadas, uma em Boquim e outra em Simão Dias, totalmente reformadas e preparadas para atender às demandas regionais. Outras unidades também estão em fase de planejamento para reforma e ampliação.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, os investimentos reforçam a política de descentralização dos serviços e o compromisso da atual gestão com o cuidado integral. “A gestão da saúde é dinâmica e exige planejamento constante. Essas entregas fazem parte de uma estratégia para levar o cuidado e o diagnóstico precoce para mais perto da população”, destacou.

Com frota renovada, infraestrutura ampliada e equipes mais qualificadas, o Samu 192 Sergipe garante mais agilidade, eficiência e segurança no atendimento de urgência em todo o estado, como reforçou o superintendente do Samu 192 Sergipe, Ronei Barbosa. “As novas ambulâncias e os investimentos em pessoal refletem diretamente na qualidade do atendimento. Hoje temos mais agilidade, transporte mais seguro e escalas completas, o que reduz o tempo de resposta e salva vidas”, ressaltou.

A técnica de Enfermagem Margarida Borges, que está no Samu desde 2007, afirma que a renovação da frota trouxe ganhos diretos ao atendimento. “As viaturas novas são mais rápidas, equipadas e confortáveis, tanto para a equipe quanto para o paciente. Isso facilita nosso trabalho e melhora o atendimento. Veículos novos quebram menos e chegam mais rápido na ocorrência. Esses investimentos fazem toda a diferença para quem está na linha de frente”, pontuou.

Valorização profissional e isonomia salarial

Além dos avanços estruturais, o Governo de Sergipe também priorizou a valorização dos profissionais do Samu 192 Sergipe. Neste mês de novembro, o governador Fábio Mitidieri sancionou a Lei Estadual nº 293/2025, que atualiza benefícios e reajusta as diárias de plantão dos servidores. Com a nova legislação, a diária de 12 horas passou de R$ 18,00 para R$ 40,00, e a de 24 horas, de R$ 50,00 para R$ 80,00. O auxílio-alimentação subiu para R$ 610,00, o auxílio-educação passou a R$ 320,00 por filho (com ampliação da idade limite de 14 para 18 anos) e o auxílio-funeral teve o valor aumentado para R$ 5 mil. A nova lei também institui o auxílio-transporte para servidores transferidos de localidade por interesse da administração e consolida todos os direitos da categoria em um único dispositivo legal.

Segundo o superintendente Ronei Barbosa, a conquista foi histórica. “A lei colocou fim a diferenças antigas e garante que qualquer reajuste futuro seja estendido de forma igualitária. Isso era uma demanda de muitos anos”, enfatizou.

Quem vive o dia a dia do atendimento pré-hospitalar, os avanços implementados pela atual gestão representam mais dignidade e segurança. Condutor do Samu há 19 anos, Marcelo Cristiano dos Santos afirma que a lei de isonomia trouxe justiça e reconhecimento depois de mais de uma década de reivindicações. “Essa lei corrigiu divergências que existiam há muitos anos. Trouxe não só benefícios financeiros, mas colocou várias categorias no mesmo patamar. Isso dá tranquilidade para quem trabalha no serviço”, destacou.

Marcelo explica que, desde o início da gestão do governador Fábio Mitidieri, houve avanços expressivos no salário-base e benefícios dos profissionais. “Tivemos avanços salariais significativos. Isso é resultado de uma luta de mais de 15 anos. O auxílio-alimentação, o auxílio-educação, as diárias de plantão, tudo melhorou. E, agora, com a isonomia, todas as diferenças foram regularizadas”, completou.

Para ele, a valorização vai além do retorno financeiro, passando pelos investimentos na estrutura utilizada diariamente pelos profissionais. “As viaturas, agora, são todas novas. Para quem trabalha na rua, isso faz muita diferença. Tudo isso mostra que o governo reconheceu nosso trabalho e finalizou um ciclo importante de melhorias”, afirmou.

