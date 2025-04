IPESAÚDE INICIA VACINAÇÃO GRATUITA CONTRA INFLUENZA NA SALA DE VACINA DO INSTITUTO, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU

Nesta segunda-feira, 7, o Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) deu início à vacinação contra a Influenza (gripe), voltada para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. A imunização está sendo realizada gratuitamente na Sala de Vacina do Instituto, localizada no Centro de Especialidades (rua Campos, 177, bairro São José, Aracaju/SE), tanto para beneficiários como para público geral.

A vacinação contra a gripe contempla crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, gestantes, puérperas, além de profissionais da saúde, professores, caminhoneiros, forças de segurança, trabalhadores dos Correios e outros grupos especiais. A enfermeira da Sala de Vacina do Ipesaúde, Luciane Rocha, reforça a importância da vacinação anual. “É importante lembrar que aqueles que tomaram a vacina no ano passado, é necessário que tome, novamente, este ano”, destaca.

Além da prevenção individual, a imunização contra influenza contribui para evitar casos graves de gripe e suas complicações. “A vacina protege contra os vírus da gripe, evitando doenças mais graves como pneumonia, bronquiolite. Vale destacar que a vacina da gripe pode ser tomada junto com outras vacinas que estejam em atraso”, reforça Luciane.

Entre os beneficiários que compareceram nesta segunda-feira para se vacinar, está Socorro Alves Doria. Para ela, a imunização contra a Influenza é uma forma de cuidado coletivo. “A vacina é importante para a nossa saúde e boa, também, para não transmitir vírus para outras pessoas”, frisa. A aposentada também elogiou a Sala de Vacina do Ipesaúde. “A melhor coisa que fizeram aqui no Ipes foi essa Sala de Vacina. Tenho costume de tomar vacina aqui”, ressalta.

Sala de Vacina do Ipes

A Sala de Vacina do Ipesaúde funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, sem intervalo para almoço. O serviço é gratuito e disponibiliza cerca de 20 tipos de imunizantes do calendário vacinal do Ministério da Saúde, como: antirrábica, difteria e tétano, covid-19, febre amarela, hepatite A e B, HPV, influenza, Meningo C, Pentavalente, Rotavírus, entre outras.

A enfermeira ressalta que o espaço é acessível a todos. “A Sala de Vacina do Ipesaúde atende os beneficiários e os não beneficiários, pessoas que vêm para consulta e passam aqui na sala. Ela funciona de forma gratuita”, pontua.

O beneficiário Ivo Martins também fez questão de se imunizar contra a influenza. “Vim porque a gente tem que estar prevenido, preparado para qualquer tipo de situação que venha a acontecer. Então, é mais do que necessário a gente tomar essas vacinas, como contra gripe e covid. Vim, realmente, só para que fosse vacinado contra esses tipos de doenças que estão girando no mundo. Já conhecia a Sala de Vacina do Ipes, já fui vacinado aqui outras vezes contra a covid. Acho a Sala ótima, as atendentes são ótimas pessoas e atendem muito bem”, afirma.

Já a beneficiária Maria Luci Barreto destacou a acessibilidade do serviço disponibilizado pelo instituto. “Tomar a vacina da gripe é importante para prevenir as doenças. Não me importa aonde, eu vou atrás de vacina. Acho ótima a Sala de Vacina do Ipes porque pensei que só fosse para beneficiário do Ipes, mas é para todo mundo, quem chega recebe. Vim para uma consulta e aproveitei para tomar minha vacina”, destaca.

Vacinas disponíveis no Ipesaúde

ACWY

Anti-rábica

Antitetânica / Dupla adulto –

Difteria e tétano

Covid-19

DTP

DTPa – Gestante

Febre Amarela

Hepatite A

Hepatite B

HPV

Influenza

Meningo C

Pentavalente

Pneumo 10

Rotavírus

Tetra Viral

Tríplice Viral

Varicela

VIP

Foto: Ascom Ipesaúde