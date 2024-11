IRONMAN 70.3 CONSOLIDA SERGIPE COMO CENÁRIO DE GRANDES EVENTOS; SERGIPANO CONQUISTA O BRONZE

Pela primeira vez, Sergipe recebeu uma etapa da principal prova de triatlo da América Latina, o Ironman.

O evento foi realizado na capital, Aracaju, na manhã deste domingo, 24, e contou com a participação de cerca de 1.150 competidores de 12 países para a disputa da modalidade 70.3, que engloba 1,9 quilômetros de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21,1 quilômetros de corrida.

O Ironman 70.3 em Aracaju recebeu apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel).

Na primeira edição do Ironman em Aracaju, teve sergipano no pódio masculino. Rômulo Menezes, um dos grandes nomes do triathlon em Sergipe, ficou com a medalha de bronze ao fechar a prova com o tempo de 04:10:19.

Na modalidade há pouco mais de 12 anos, Rômulo Menezes coleciona conquistas importantes na carreira. Já foi campeão brasileiro, campeão Norte-Nordeste, além de ter vencido o Challenge.

Além de vibrar pela realização pessoal, o sergipano também destacou os benefícios da realização do evento para o estado. “O Ironman é a prova de triatlo que tem mais gente. Hoje tem mais de 1.100 atletas de vários estados, de vários países. Isso faz as pessoas virem conhecer nosso estado, nossa cultura, nossas belezas, nossas festas, e muitas delas voltam mais vezes para aproveitar”, complementou.

Entre as vantagens de competir em casa, a presença de toda a família na torcida emanando energias positivas. A mãe de Rômulo, Sônia Menezes, contou que já tem o costume de acompanhar o filho em diversas competições, tanto em Sergipe quanto fora do estado, mas que desta vez foi mais fácil acompanhar todo o caminho até o pódio. “Sempre o acompanhamos, desde quando ele era criança, que ele já começou a nadar, e depois foi para o triatlo. Estávamos o tempo todo torcendo em todas as competições, aqui e em outros lugares. E foi ótimo o evento ser aqui em Aracaju, porque nós estivemos o tempo todo acompanhando. Estamos muito felizes. É uma sensação indescritível. Passa um filme na nossa mente, pensando em tanta luta que ele passou para hoje conseguir chegar ao pódio de um Ironman, que é uma prova super difícil”, celebrou a mãe, sem esconder a felicidade e o orgulho do filho.

Foto: Zabu Studio