ITABAIANA GOLEIA FALCON E SERGIPE DERROTA DORENSE NA 5ª RODADA DO SERGIPÃO NO 1º FIM DE SEMANA DO MÊS

O primeiro fim de semana de 2025 começou com duas partidas válidas pela 5ª rodada do Campeonato Sergipano da Série A1. Os dois jogos aconteceram no interior do estado. No município de Nossa Senhora das Dores, o Dorense enfrentou a equipe do Sergipe, no estádio Ariston Azevedo.

O time da capital venceu por 1 a 0. O gol do Sergipe foi marcado aos 48 minutos pelo atleta Adriano Júnior. E na região agreste, no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana, o time da casa venceu o Falcon por 4 a 0. Os gols do Itabaiana foram de João Vitor, Gabriel Henrique, Neném e Wendel.

Com o resultado, acompanhe a classificação de momento do Sergipão: SuperBet:

1) Lagarto 10 pontos

2) Confiança 10 pontos

3) Falcon 09 pontos

4) Itabaiana 09 pontos

5) Sergipe 08 pontos

6) América de Propriá 05 pontos

7) Guarany 04 pontos

8) Dorense 02 pontos

9) Carmópolis 01 ponto

10) Barra 01 ponto

A rodada terá sequência neste domingo e será finalizada na segunda-feira. Acompanhe os confrontos da 5ª rodada do Sergipão SuperBet:

Domingo (02/02)

15h30 – América x Guarany, estádio Durval Feitosa, em Porto da Folha:

Árbitro Central: Fabio Augusto Santos Sá – CBF

Assistente 1: Leonardo de Jesus Silva – CBF

Assistente 2: Fábio Gomes – FSF

Quarto Árbitro: Michael Lima Tavares – FSF

Analista de Campo: Mário Sérgio Bancilon – CBF

17h – Confiança x Lagarto, arena Batistão, em Aracaju:

Árbitro Central: Marcel Phillipe Santos Martins – CBF

Assistente 1: Rodrigo Guimarães Pereira – CBF

Assistente 2: Wendel Augusto Lino de Jesus – CBF

Quarto Árbitro: Wagner Tavares da Silva – FSF

Analista de Campo: Emerson Fontes Santos – CBF

Segunda-feira (03/03)

16h – Barra x Carmópolis, estádio Paulo Barreto, em Lagarto:

Árbitro Central: Pedro Afonso Oliveira – FSF

Assistente 1: João Marcus Souza Góis – CBF

Assistente 2: José Ailton dos Santos Júnior – FSF

Quarto Árbitro: Luciano da Silveira Santos – FSF

Analista de Campo: Ailton Farias da Silva – CBF

Com informações da FSF – Foto: Fellipe Carvalho/Falcon FC | @dorenseoficail