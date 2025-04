ITABAIANA PERDE PARA O YPIRANGA POR 3 X 2 EM JOGO PELA SÉRIE C DO CAMPEONATO BRASILEIRO NESTE SÁBADO

O Itabaiana teve a primeira derrota na Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe sergipana perdeu para o Ypiranga por 3 x 2, na noite deste sábado (19), no Colosso da Lagoa.

Roger abriu o placar para os donos da casa logo aos 10 minutos, mas Wendel respondeu com um golaço de fora da área pouco depois. Ainda na primeira etapa, Cristiano colocou o Ypiranga novamente na frente ao converter um pênalti.

No segundo tempo, Charles ampliou em jogada de escanteio, e Fabrício Oya descontou para o Itabaiana com uma bela cobrança de falta, mas não foi o suficiente para evitar a primeira derrota do time sergipano na competição.

Com a derrota, o Tremendão caiu para 7º na Série C. No próximo domingo (27), o adversário será o São Bernardo, às 16h30, no Etelvino Mendonça.

Enquanto o Ypiranga subiu para o 8º lugar e visitará o Brusque, no mesmo dia, mas às 19h, no Augusto Bauer.

Foto: YFC