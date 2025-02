ITABAIANA VENCE O DORENSE POR 4 A 1 E O LAGARTO GOLEIA O SERGIPE  POR 4 A 0 NA 7ª RODADA DO SERGIPÃO

Dois jogos neste domingo (16/02) marcaram o encerramento da 7ª rodada do Campeonato Sergipano da Série A1 de 2025. As partidas aconteceram na capital e no município de Itabaiana, região agreste do estado.

No estádio Etelvino Mendonça, o tricolor fez valer o mando de campo e venceu por 4 a 1. Os gols do Itabaiana foram de Jackson (2x), Gabriel e Wendel.O gol do Dorense foi de Vaninho. E na arena Batistão, o Sergipe recebeu o Lagarto. O time alviverde goleou e venceu por 4 a 0. Os gols do Lagarto foram de Rhuan, Nael (2x) e Romulo.

A rodada teve início no sábado com três partidas. O Confiança goleou o Barra por 8 a 1. Os gols da goleada do Confiança foram de Adryan, Rodriguinho, Breyner Camilo, Fábio, Ronald Camarão (2x) e Neto (2x). E em cobrança de pênalti, o atacante Caio Miranda marcou o único gol do Barra.

As equipes do Carmópolis e América de Propriá empataram em 1 a 1. O tricolor da ribeirinha saiu na frente com Michael. E o time de Carmópolis empatou com Vanderley. E o Guarany venceu o Falcon por 2 a 0. Os gols do galo do sertão foram de Rayamerson e Paulo Henrique.

Acompanhe a classificação com o encerramento da rodada do Sergipão SuperBet:

1) Confiança 19 pontos

2) Itabaiana 15 pontos

3) Lagarto 13 pontos

4) Falcon 12 pontos

5) Guarany 10 pontos

6) América de Propriá 09 pontos

7) Sergipe 08 pontos

8) Barra 07 pontos

9) Carmópolis 02 pontos

10) Dorense 02 pontos

O estadual terá sequência no próximo fim de semana com os jogos válidos pela 8ª rodada do Sergipão SuperBet. Confira os detalhes:

Sábado (22/02)

15h30 – Carmópolis x Lagarto, estádio Ariston Azevedo, em N.Sra das Dores

15h30 – Barra x Dorense, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

16h – Sergipe x Guarany, arena Batistão, em Aracaju

Domingo (23/02)

17h – Confiança x Itabaiana, arena Batistão, em Aracaju

Segunda-feira (24/02)

16h – Falcon x América de Propriá, arena Batistão, em Aracaju

Fonte FSF – Foto: Mateus Mendonça/AOI e José Camilo/LFC