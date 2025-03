ITABAIANA VENCE O SERGIPE POR 2 A 0 E FALCON O LAGARTO; AMBOS ESTÃO NAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO SERGIPANO

A segunda fase do Campeonato Sergipano da Série A1, foi concluída na noite desta quarta-feira (05), com duas partidas no interior dos estado. Os jogos definiram os últimos semifinalistas da edição do estadual de 2025.

O município de Itabaiana foi palco do clássico da paz entre Itabaiana e Sergipe, no estádio Etelvino Mendonça. O tricolor serrano venceu por 2 a 0 e os gols saíram no primeiro tempo. Aos 24 minutos, de cabeça Gabriel Santiago abriu o placar e Leilson ampliou aos 33 minutos. Com o resultado, o Itabaiana avançou para as semifinais do Sergipão.

A bola também rolou para Lagarto e Falcon. O duelo aconteceu no estádio Paulo Barreto, no município de Lagarto. No tempo normal a partida ficou no empate em 0 a 0. Com o resultado, a classificação foi decidida nas cobranças de pênaltis. E o time do Falcon venceu por 4 a 2 e avançou de fase.

Com as equipes classificadas para sequência da competição, acompanhe os confrontos das semifinais do Sergipão SuperBet:

Confiança x Falcon

Itabaiana x America de Propriá

Em breve, o Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF) vai divulgar os horários e locais dos confrontos de ida e volta das semifinais do estadual.

FSF – Foto: @FalconFC