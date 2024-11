ITAÚ BBA IRONKIDS ABRE A PROGRAMAÇÃO COMPETITIVA EM ARACAJU NO SÁBADO; CERCA DE 180 CRIANÇAS PARTICIPARÃO

O Itaú BBA IRONMAN 70.3 Aracaju-Sergipe é a atração de domingo na capital sergipana. Cerca de 1200 atletas de 20 países enfrentarão 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,2 km de corrida em busca da superação e por uma das 45 vagas para o IRONMAN 70.3 World Championship 2025, que está marcado para a cidade de Marbella, na Espanha, nos dias 8 e 9 de novembro do próximo ano.

Mas, antes da estreia da competição na cidade, as atenções se voltam para os futuros valores para o esporte nacional. Isso porque neste sábado, dia 23, a partir das 8h, ocorre o Itaú BBA IRONKIDS Brasil, evento destinado a crianças de 2 a 12 anos e que procura incentivar, de forma lúdica, a prática esportiva. Serão 180 atletinhas em baterias que variam de 200 a 600 metros, no circuito montado no IRONMAN Village, na Praça de Eventos da Orla do Atalaia.

O Itaú BBA IRONKIDS foi criado para proporcionar a inclusão no esporte e a propagação da tolerância, do respeito, da união e dos valores que giram em torno do espírito esportivo. Mesmo de forma lúdica e divertida, os participantes já vivenciam as emoções de uma prova IRONMAN, com entrega de kit, camiseta especial, número de peito e a marca IRONMAN tatuada nos braços.

Trata-se de uma prova participativa e, por isso mesmo, não há classificação ou tempos. Todos que completam recebem suas medalhas e um kit lanche. Cada bateria é adequada à respectiva faixa etária: 200 m (2 a 5 anos), 400 m (6 a 9 anos) e 600 m (10 a 12 anos). Os percursos são monitorados e garantem total segurança para que os pequenos possam se divertir.

O Itaú BBA IRONMAN 70.3 Aracaju-Sergipe é organizado pela Unlimited Sports, com Title Sponsor Itaú BBA, patrocínio do Governo de Sergipe, Prefeitura de Aracaju, Track Field, Omint, Heineken 0.0, copatrocínio de Dux, Felt, Pacco, Oakberry, Rede Primavera, Doozy Sports, Boali e apoio Paçoquita, Sococo, Água Faz bem e Constat.

Programação

Endereços:

Foz Vaza Barris – Mosqueiro – (natação e transição 1) – Ponte Joel Silveira SE-100 (próximo à Rua Jose Francisco Matias, 2412)

Praia de Atalaia – Praça de Eventos – (transição 2 e chegada) – Avenida Santos Dumont, 75, Atalaia, Aracaju – SE

23 de novembro

8h – IRONKIDS – Praça de Eventos

8h30 – 19h – IRONMAN Village – Praça de Eventos

9h – 12h – Entrega de Kits

10h30 – 11h30 – Plantão de Dúvidas sobre o Congresso Técnico com os diretores de prova – SAC (IRONMAN Village)

13h – 19h – Bike Check-in T1 – de acordo com nº de peito

13h – 17h – Abertura da T2 – Praça de Eventos

24 de novembro

7h30 – 18h – IRONMAN Village – Praça de Eventos

3h30 – 4h30 – Transporte da T2 para a largada – Exclusivo para atletas – Praça de Eventos

4h – 5h15 – Acesso dos Atletas à Área de Transição 1

5h30 – 6h – Largada – Natação – Foz Vaza Barris

10h30 – Premiação Geral – Top 3 – Praça de Eventos

12h30 – 15h30 – Bike Check-Out – Transição 2 (Praça de Eventos)

12h30 – 15h30 – Achados e Perdidos – Transição 2 (Praça de Eventos)

18h – Premiação Faixa Etária (Top 5 por categoria) Praça de Eventos

19h30 – Distribuição de Vagas – Faixa Etária – IRONMAN 70.3 World Championship – Praça de Eventos

Mais informações no site www.ironmanbrasil.com.br

Fonte MBraga Comunicação – Marcelo Eduardo Braga

Foto Fábio Falconi/Unlimited Sports