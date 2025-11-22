ITAÚ BBA IRONMAN 70.3 ARACAJU-SERGIPE CONSOLIDA PRESENÇA NACIONAL E AMPLIA REPRESENTATIVIDADE

O Itaú BBA IRONMAN 70.3 Aracaju–Sergipe, programado para o dia 30 de novembro com largada na Foz do Rio Vaza Barris e chegada na Orla da Praia de Atalaia, reforça sua rápida ascensão no cenário do triatlo nacional com um recorte expressivo de participação por cidades e estados. A prova, que chega à segunda edição reunindo 1.300 atletas, atraiu competidores de 25 Estados, incluindo o DF, sendo 82% homens e 18% mulheres.

Sergipe tem 204 atletas, enquanto São Paulo vem logo atrás, com 184 inscritos, seguido pela Bahia, que contabiliza 170 competidores. Pernambuco (75) e Distrito Federal (68) fecham o Top 5 e reforçam a diversidade geográfica do evento.

No ranking de cidades, Aracaju totaliza 189 inscritos. São Paulo aparece em segundo lugar, com 101 atletas, seguido por Salvador, que registra 82 participantes. Brasília (68), Maceió (60) e Fortaleza (46) também figuram entre os principais polos de origem dos triatletas. Rio de Janeiro (40), Recife (38), Belo Horizonte (37) e Goiânia (33) completam o Top 10, revelando a capilaridade crescente da competição.

A edição deste ano também chama atenção pelo número expressivo de estreantes. Dos inscritos, 475 atletas irão participar pela primeira vez de uma prova do Circuito IRONMAN 70.3. A atmosfera acolhedora, o percurso desafiador e o cenário litorâneo têm atraído novos adeptos.

O Itaú BBA IRONMAN 70.3 Aracaju–Sergipe é organizado pela Unlimited Sports, com Title Sponsor Itaú BBA, e conta com o patrocínio do Governo de Sergipe, Prefeitura de Aracaju, Track & Field, Vivo, La Roche-Posay, Dorflex, Etapp, Omint e Arjon; copatrocínio de Dux, Volvo, Felt, Blue70, Pacco, Oakberry, Rede Primavera e Boali; além do apoio de Tachão Ubatuba, Paçoquita, Sococo, Água Faz Bem e Constat.

Programação

Endereços:

– Foz do Rio Vaza Barris – Mosqueiro – Natação e Transição 1 – Ponte Joel Silveira SE-100 (próximo à Rua José Francisco Matias, 2412)

– Praia de Atalaia – IRONMAN Village, Transição 2 e Chegada – Avenida Santos Dumont, s/n – Coroa do Meio (próximo ao Centro de Arte e Cultura)

27 de novembro

14h–19h – IRONMAN Village – Praia de Atalaia

14h–18h – Entrega de kits (com horário agendado) – IRONMAN Village

28 de novembro

9h–19h – IRONMAN Village – Praia de Atalaia

9h–18h – Entrega de kits (com horário agendado) – IRONMAN Village

16h–17h – Plantão de dúvidas sobre o Congresso Técnico – SAC (IRONMAN Village)

29 de novembro

8h – IRONKIDS – Praia de Atalaia

8h30–19h – IRONMAN Village – Praia de Atalaia

8h30–12h – Entrega de kits (com horário agendado) – IRONMAN Village

10h–18h – Check-in da sacola vermelha (T2) – Praia de Atalaia

10h – Plantão de dúvidas exclusivo e obrigatório para atletas PRO – Praia de Atalaia

10h30 – Coletiva de imprensa – Praia de Atalaia

12h–13h – Plantão de dúvidas sobre o Congresso Técnico – SAC (IRONMAN Village)

14h–18h – Bike Check-in T1 (atletas profissionais e PCD em qualquer horário do intervalo) – Foz do Rio Vaza Barris

30 de novembro

3h–4h30 – Transporte da T2 para a largada

3h30–5h – Acesso dos atletas à Área de Transição 1 – Foz do Rio Vaza Barris

5h – Largada Elite Masculina

5h05 – Largada Elite Feminina

5h15–5h35 – Largada Amadores (Rolling Start)

7h30–16h – IRONMAN Village – Praia de Atalaia

10h – Premiação Top 3 Geral (Masculino e Feminino) – Praia de Atalaia

12h–15h – Bike e Sacolas Check-Out – Transição 2 (Praia de Atalaia)

12h–15h – Achados e Perdidos – Transição 2 (Praia de Atalaia)

17h30 – Premiação Top 5 por Categoria e TriClub – Praia de Atalaia

18h30 – Cerimônia de Rolagem de Vagas – Mundial 2026 – Praia de Atalaia

Programação sujeita a alterações até a divulgação do Congresso Técnico online.

Mais informações: www.ironmanbrasil.com.br

Texto: MBraga Comunicação – Marcelo Eduardo Braga – Fábio Falconi/Unlimited Sports