ITPS DESTACA OS CUIDADOS PARA CONSUMIR SUSHI COM SEGURANÇA E EVITAR BACTÉRIAS; MICROBIOLOGISTA EXPLICA  

O sushi, prato apreciado mundialmente por sua leveza e sabor exótico, esconde um lado menos conhecido: o risco de contaminação por bactérias e parasitas. A utilização de ingredientes crus, como o peixe, torna esse alimento particularmente suscetível à proliferação de micro-organismos que podem causar doenças como diarreia, vômitos e, em casos mais graves, infecções severas. Para evitar esses problemas, o Laboratório de Microbiologia do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) explica os cuidados necessários ao consumir sushi e outros alimentos que levam peixes crus.

Segundo a microbiologista do ITPS e doutora em Biotecnologia, Rejane Batista, os micro-organismos presentes nestes alimentos incluem bactérias como Salmonella, Vibrio parahaemolyticus e Listeria monocytogenes, além de parasitas como o Anisakis simplex, que podem causar sintomas variados e intensos. A natureza perecível dos ingredientes, especialmente o pescado, torna o sushi um prato de risco, pois qualquer manipulação, armazenamento ou transporte inadequado pode facilitar a deterioração e a proliferação de agentes patogênicos.

A atenção redobrada ao escolher estabelecimentos para consumir sushi. É importante verificar as condições de higiene do local, como a correta conservação dos alimentos em temperaturas adequadas e o cumprimento de práticas sanitárias. “Os consumidores devem observar se o restaurante possui licença sanitária e se há controle de temperatura dos alimentos, além de práticas básicas de higiene por parte dos funcionários”, orienta o Rejane.

Além disso, é importante manter boas práticas de higiene para evitar a contaminação durante o consumo de sushi. “Lavar bem as mãos antes de comer é essencial para reduzir a transferência de micro-organismos ao alimento. Outra recomendação é consumir o sushi o mais rápido possível após o preparo, já que o tempo de exposição em temperatura ambiente pode favorecer a proliferação de bactérias e parasitas presentes nos ingredientes crus”, explica Rejane.

Para aqueles que preparam sushi em casa, é fundamental manter os ingredientes, principalmente os pescados, em uma temperatura de 4°C ou menos. A refrigeração é essencial para prevenir a proliferação de microorganismos que podem comprometer a segurança do alimento.

Em caso de dúvidas sobre a possível contaminação dos alimentos, o ITPS oferece suporte aos consumidores preocupados com a segurança alimentar. Se houver suspeita de que o sushi ou qualquer outro alimento possa estar contaminado, é possível levá-lo ao instituto para uma análise laboratorial completa. O laboratório de microbiologia do ITPS realiza testes específicos para detectar a presença de bactérias, parasitas e outros microrganismos que possam comprometer a qualidade e a segurança dos alimentos.

Serviço

O Laboratório de Microbiologia do ITPS realiza as análises necessárias para o controle da qualidade dos alimentos. Para solicitar a análise do instituto, é necessário buscar o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) presencialmente na rua Vila Cristina, bairro 13 de Julho em Aracaju; por meio dos telefones (79) 3198-8811 e 99191-3042; ou pelo e-mail sac@itps.se.gov.br. Já para receber os recipientes e orientações de coleta, é necessário se dirigir ao SAC do ITPS.

ASN – Foto: Gabriel Ribeiro