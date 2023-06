Jogando em casa pela Série C do Campeonato Brasileiro, Confiança perde por 3 a 2 a terceira partida seguida

Jogando em casa pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, o Confiança foi derrotado pelo Amazonas por 3 a 2. Foi a terceira derrota consecutiva do time sergipano na competição. A partida começou com a expulsão do volante proletário Fábio já no primeiro minuto de jogo.

Com um jogador a mais, o Amazonas abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, com um gol de Sassá. O time azulino protestou, alegando que o atacante adversário dominou a bola com o braço antes de finalizar.

Aos 35 do primeiro tempo, novamente Sassá teve nova oportunidade e ampliou o placar. No segundo tempo, o mesmo jogador do Amazonas marcou o terceiro gol de pênalti aos 14 minutos.

Mesmo com um resultado desfavorável e com um a menos em campo, o Dragão mostrou poder de reação e conseguiu diminuir o prejuízo. Bruno Camilo, de falta, e Diego Cardoso, de pênalti, marcaram os gols e colocaram a equipe de volta no jogo. A equipe azulina ainda pressionou bastante na reta final, mas não conseguiu o empate.

Na próxima quarta-feira (7), o Confiança enfrenta o Pouso Alegre (MG), em jogo agendado para às 18h, no estádio Manduzão. De olho nesse novo compromisso pela Série C, os atletas do time sergipano realizam um treinamento já nesta segunda-feira (5) no Estádio Sabino Ribeiro, em Aracaju. No final da tarde, a delegação embarca para Minas Gerais, com chegada prevista na cidade do jogo no início da madrugada. Na tarde da terça-feira (6), o já time treina em Pouso Alegre.

Fonte e foto: Neto Ferreira/ADC