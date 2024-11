JOGANDO EM PORTO DA FOLHA, GUARANY VENCE POR 2 A 1 E É CAMPEÃO SERGIPANO DA SÉRIE A2 DE 2024

A grande decisão do estadual da Série A2, lotou as arquibancadas do estádio Caio Feitosa, em Porto da Folha, na região do sertão do estado. O município literalmente parou para acompanhar a final do Campeonato Sergipano da Série A2. O time da casa entrou em campo com o forte apoio da torcida alviverde. Já os visitantes, o time da Barra tinha a missão de superar todos os fatores adversos.

Com a bola rolando, a partida no primeiro tempo foi muito equilibrada. Aos 26 minutos, após escanteio, Rayamersson de cabeça abriu o placar. O Barra chegou ao empate aos 39 minutos, depois da cobrança de escanteio, Wallace Obina aproveitou a sobra e deixou tudo igual.

No segundo tempo, a equipe do Guarany retornou pressionando e conseguiu voltar a frente do placar aos 16 minutos. O zagueiro Cirilo de cabeça, após escanteio, mandou pras redes. O galo do sertão ainda teve um jogador expulso ao 39 minutos, o Fabrício por agressão recebeu cartão vermelho. Mesmo com mesmo um atleta, o Guarany conseguiu segurar o resultado e venceu por 2 a 1.

Com a vitória, o clube conquistou título da Série A2 de 2024. A equipe do galo do sertão faturou 30 mil reais e o troféu em homenagem ao dirigente e presidente do Esporte Clube Propriá, José Orlando de Melo. Além disso, as equipes do Barra e Guarany também conquistaram o acesso para elite do futebol sergipano, a Série A1 de 2025.

Fonte e foto FSF