JORGINHO ARAÚJO VAI A MALHADOR E DESTACA AVANÇOS DURANTE CELEBRAÇÃO PELOS 72 ANOS DO MUNICÍPIO

O deputado estadual e secretário-chefe da Casa Civil do Governo de Sergipe, Jorginho Araujo, esteve em Malhador nesta terça-feira, 25, para acompanhar a programação especial em comemoração aos 72 anos de emancipação política do município. Ao lado do prefeito Assisinho, do vice-prefeito Floro Júnior, de vereadores e lideranças locais, Jorginho participou das ações promovidas pela gestão municipal ao longo da manhã.

“É sempre uma alegria celebrar as conquistas de uma cidade tão acolhedora como Malhador. O aniversário é do município, mas quem ganha é o povo com tantas entregas importantes”, afirmou Jorginho Araujo.

A agenda começou na Câmara de Vereadores, com o hasteamento das bandeiras e a entrega de novos instrumentos musicais para a Filarmônica Jacinto Figueiredo Martins, fruto de emenda parlamentar do deputado. “Ficamos felizes em poder contribuir com o fortalecimento da cultura local. Esta emenda reafirma nosso compromisso com iniciativas que valorizam os músicos, incentivam a arte e preservam tradições que fazem parte da identidade de Malhador”, completou.

Para o presidente da Filarmônica, Carlos José dos Santos, os novos materiais chegaram no momento certo. “Recebemos hoje, das mãos do prefeito Assisinho e do deputado Jorginho Araujo, instrumentos para a nossa banda, que serão de grande valia para os músicos. Temos vários instrumentos precisando de reforma e, sem recurso, estava difícil renovar esses equipamentos. Então, neste momento, só tenho a agradecer a todos vocês pelo apoio”, disse.

Em seguida, a comitiva seguiu para a inauguração da Praça do Adique Jonas Valentim Eleutério, novo espaço de convivência que passa a integrar a estrutura urbana da cidade. Também foi entregue a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Povoado Poço Terreiro Valdemir Oliveira Silva.

Jorginho ressaltou a importância das entregas para o desenvolvimento de Malhador e reafirmou o seu compromisso. “Quando investimos em uma cidade, estamos construindo um futuro mais justo para seus moradores. Fico muito feliz de ser sempre tão bem recebido em Malhador, por um povo que acredita e trabalha pelo melhor. Onde estiver, seguirei presente e ajudando a abrir caminhos para que o município tenha acesso a mais obras, mais ações e mais oportunidades”, destacou.

Novas obras – Na véspera da comemoração, o governador Fábio Mitidieri, ao lado do prefeito Assisinho e de Jorginho, assinou a ordem de serviço para a construção do novo Ginásio de Esportes de Malhador. A obra, que terá investimento de cerca de R$ 5 milhões, atende a um antigo pleito da comunidade e reforça o compromisso do Governo de Sergipe com o desenvolvimento social e o incentivo às práticas esportivas.

Segundo Jorginho Araujo, o conjunto de obras em andamento no município mostra a presença constante do Estado. “É mais uma obra do programa Acelera Sergipe, de um governo que tem transformado vidas também em Malhador, com investimentos que chegam para melhorar a infraestrutura, gerar oportunidades e fortalecer a autoestima da população”, ressaltou.

Ainda na segunda-feira, a equipe do programa Projetar-SE, conduzido pela Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), apresentou a primeira de duas fases do projeto do Parque da Lagoa. A iniciativa reforça a continuidade do pacote de investimentos do Governo do Estado em Malhador. Recentemente, também foram concluídas obras de pavimentação granítica, que cobriram cerca de 25 mil metros quadrados de ruas, com investimento de R$ 3,74 milhões.